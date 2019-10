Žatecký Slavoj potvrdil, že je výkonnostně na vzestupu jasným vítězstvím nad Mostem. Už minulý týden bral tři body v Brné, tentokrát vyzrál na celek, který v minulé sezoně kopal divizi. Na výhře 3:1 se dvěma góly podílel Petr Klinec, tradiční střelec žateckého mužstva.

Slavoj (v zeleném) sice rychle prohrával, ale postupně přebral taktovku zápasu a nakonec v utkání s Mostem jasně dominoval. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Vstup do utkání 9. kola krajského přeboru vyšel lépe hostujícímu celku. Byl více u míče a byl také nebezpečnější. Z úvodního tlaku vytěžil v 16. minutě rohový kop, který zahrával z levé strany Vaněk. Na jeho centr si po chybě a nedůrazu domácího Pinka naskočil Benda a hlavou poslal míč ke vzdálenější tyči. Vedoucí branka mostecké hráče ukolébala. Zanedlouho přišel trest. Z levé strany se probíjel do vápna Hassman, v pokutovém území ho poslal k zemi Vaněk - penalta! Z ní s jistotou srovnal stav utkání Petr Klinec. Mostečané se na chvilku probudili, ale jejich snažení bylo bezzubé. Obrovskou šanci měl ve 24. minutě Valnta, jenže nejdříve dlouho váhal, a když vystřelil, mířil do míst, kde byl připravený pozorný Michal Klíč.Valenta pak zahodil ještě jednu šanci, když mířil nepřesně. Zákonitě tak musel přijít další trest. Domácí využili ve 38. minutě chyby v obraně Mostu, Petr Klinec uklízel míč pohodlně do prázdné brány.