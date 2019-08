Diváci v Žatci zatím marně čekají na tribunu a tak ti, kteří se nechtěli smažit na nekrytých lavičkách bývalé tribuny, zamířili na svah do stínu za brankou.

Trenér Klíč se musel obejít bez nejzkušenějšího Zelinky, který se právě vrátil z dovolené a má tréninkové manko. Zůstal proto jen na lavičce. Po zlomenině klíční kosti se do tréninku vrátil Pinkr, ale do zápasu ještě zasáhnout nemohl. Do branky se postavil Michal Klíč, který na poslední chvíli přišel z Vroutku. „Michal by měl být jedničkou a dvojkou Klíma. Rajninec zůstává jako trenér brankařů a tak máme tři kvalitní gólmany,“připomněl trenér Libor Klíč.

Utkání začalo z obou stran opatrně a v průběhu celé první půle měli hosté míč více na svých kopačkách, ale Slavoj byl mnohem nebezpečnější. Vytvořil si hned tři velké brankové příležitosti. Již v 8. minutě se po přesném přenesení hry na levou stranu dostal k míči Petr Klinec, ale tísněný mířil těsně vedle zadní tyče. Vyloženou tutovku měl o dvacet minut později v pádu Svída, ale Švábenský stačil odvrátit z odkryté brány na roh. Poslední velkou šanci měl v poslední minutě poločasu opět Petr Klinec, ale hradbou těl míč do sítě nepropasíroval.

I druhý poločas přinesl podobný obraz hry, jako ten první. Fotbalovější Srbice se marně snažily překonat obranu Slavoje a domácí nedokázali proměnit vytvořené šance. Tu první mohl mít v 52. minutě hry Svída, ale při pokusu vystřihnout parádní nůžky míč nezasáhl.

Ze zcela nenápadné akce se v 63. prosadili hosté. Po jediné chybě domácí obrany a první přímé střele mezi tyče se obloučkem prosadil Martykán. V nervosním závěru se začalo na hřišti trochu více jiskřit a rozhodčí Flade začal vytahovat i karty, které do té doby ponechával v kapse. Za sražení ze zadu dostal hostující Zigmund jen žlutou. Kartu stejné barvy pak dostal za vcelku neškodný komentář domácí Hassman a protože hned potom i fauloval, viděl druhou žlutou a zákonitě i červenou. I v deseti se Slavoj snažil v samotném závěru i nastaveném čase o vyrovnání, ale hosté své hubené vedení ubránili.

„Fotbal je o gólech a my jsme bohužel žádný nedali. Proměnit alespoň jednu ze šancí v prvním poločase, mohlo to být jiné. Nikdo není bezchybný a hosté tu naší jedinou chybu potrestali. Je třeba přiznat, že soupeř byl fotbalovější a bude určitě patřit k největším favoritům soutěže. Kluci bojovali a za to je musím pochválit,“ komentoval výsledek trochu zklamaný trenér Slavoje Libor Klíč.

FK Slavoj Žatec – TJ Sokol Srbice 0:1 (0:0)

Branky: 63. Martykán.

Rozhodčí: Flade – Faigl, Šmid.

ŽK: 3:4.

ČK: 79. Hassman (Žatec).

Diváci: 250.

Slavoj Žatec: M. Klíč – Zimola, Břečka, Zmrhal, F. Klinec (65. V. Sýs) -. Hassman, Hynek, Paul, Svída (75. Suchan) – P. Klíč, P. Klinec.

Sokol Srbice: Zacharda – Švábenský, Tesař, Mokriš, Vitner – Batelka, Sidor, Stibor (90+1. Veselý), Zikmund (85. Egrt), Martykán – Koudelka.



Autor: Jaroslav Tošner