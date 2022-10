Kdo čekal brankové hody byl zklamán, Hosté přijeli s velkým sebevědomím a v prvním poločase byli lepším týmem. První šance přišly po čtvrthodině hry. Jako první zahrozili domácí. Na centr Kafky do vápna scházel Zomerovi krok, aby míč posunul do odkryté brány. Na druhé straně pálil na branku Novotný, který však těsně minul vzdálenější tyč. Následnou střelu Kadlece pak vyrazil Pilař na roh. Ve 30. minutě se ocitli před domácí brankou Novotný s Valentou, ale Pilař jim u tyče nedovolil zakončit. Do další šance se tlačil domácí střelec Patrik Zomer, který se snažil zakončit mezi bránícími Kučerou s Micákem, ale jeho tvrdou střelu vyrazil Lux na roh. Pak však přišel zbytečný faul ve vápně a hosty poslal do vedení z pokutového kopu Kučera.