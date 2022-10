Longauer prostrčil mezi dvěma bránícími hráči míč Zomerovi a chlumčanský kanonýr rozvlnil síť za bezmocným Ježkem. Byla to jeho již třináctá branka v soutěži. Ještě chvíli trval tlak Chlumčan, ale po čtvrt hodině se hra vyrovnala a hrálo se od vápna k vápnu. Ve 27. se dostal do šance Vážný, jehož střelu Ježek sice vyrazil před sebe, ale ani Zomer, ani Longauer nedokázali míč ze skrumáže dorazit do sítě. Ve 39. minutě šel do brejku hostující Podroužek, ale nepochopitelně zakončoval daleko před vápnem. Jeho střela navíc postrádala razanci a tak s ní Ježek neměl mnoho práce. Uběhly dvě minuty a bylo srovnáno Svou sólovou akci po pravé straně zakončil přízemní střelou Berki. V samotném závěru první půle se dostal ještě do šance hostující Kurka, ale míč mu sjel z nohy a skončil tak v autu.