Roudnice – Sokol Srbice si vítězstvím v krajském poháru vybojoval účast v předkole MOL Cupu. V Roudnici porazil Žatec 3:0.

„První půle byla jednoznačná, ale pak se to srovnalo. Bylo to i tím, že už bylo rozhodnuto,“ referuje Petr Stibor, předseda vítězných Srbic, které jsou v tabulce krajského přeboru druhé. „Jsme rádi, že se nám pohár podařilo vyhrát. Když jsme se dostali do semifinále, dali jsme si za cíl tu soutěž vyhrát,“ říká.