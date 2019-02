Bílina - Bez sedmi hráčů základní sestavy odjel podbořanský Tatran k utkání 6. kola B skupiny I. A třídy do Bíliny.

Utkání sousedů v tabulce se proto proměnilo v jednoznačnou záležitost domácích, kteří mohli a měli dát gólmanovi Podbořan Martinovi Hunyadymu mnohem více gólů, než se jim podařilo. Porážka 1:4 je pro Tatran ještě milosrdná. „Je pravda, že to mělo skončit vyšším rozdílem,“ souhlasí trenér Bíliny Jaroslav Kovačka.

„Jinak můžu být spokojený, do hry se dostalo všech pět náhradníků, výkon nebyl špatný,“ přidal své hodnocení. A to ještě musel jednoho hráče nechat na tribuně, další dva měl zraněné. „Kádr máme široký, v zimě ho ještě budeme chtít doplnit, i když nemusíme za každou cenu. Spíš máme vytipované určité hráče. Na jaře pak chceme útočit na postup, chceme se totiž vrátit do krajského přeboru,“ tvrdí bílinský kouč.

To Podbořany mají rozdílné starosti, při reorganizaci pomýšlí především na záchranu. „Je to sport, stát se může vše. Chceme se zachránit, ale víme, že to bude těžké,“ říká trenér Tatranu Milan Kareš. Do Bíliny přijeli hosté bez sedmi hráčů, šanci dostali náhradníci, například v brance byl muž, který fotbal 10 let nehrál. „A navíc to není brankář,“ poznamenal Kareš. „Ale myslím si, že tihle kluci můžou do dvou tří let hrát za áčko, perspektivu tam vidím.“

Od zápasu Podbořanští příliš nečekali, nemohli tak být ani zklamaní. „Ten rozdíl byl místy markantní. Měli jsme nějakou taktiku, ale vinou chyb, ze kterých kvete každý trenér, jsme inkasovali. Zázrak zkrátka nepřišel,“ nedělá Kareš z porážky tragédii. „Ale musíme začít dávat góly, koncovka nás trápí,“ dodává.

To, že byla pouze třígólová, má na vině i páteční oslava bílinského útočníka Františka Tůmy. „Stal se strejdou, slavil a na jeho výkonu to bylo vidět,“ prozradil Kovačka, ale svého kanonýra nehodlal pranýřovat, přestože ve druhé půli ledabyle zahodil pokutový kop. V Bílině totiž v sobotu v podvečer vládla spokojenost, i když mohla být ještě větší.

FK Bílina - Tatran Podbořany 4:1 (3:0)

Branky: 32. Bečvařík, 43. Tirb, 45. Tůma, 57. Procházka - 51. Poborský

Rozhodčí: Maleček - Javorek, Novotný. ŽK: 1:2. Diváci: 120

Bílina: Kovačka Tirb, Zavardil, Šoufek, Baran - Bečvařík (54. Kotěšovský), Pavlíček, Coufal (52. Král), Procházka (78. Brůna) - Katrenič (61. Magyar), Tůma (58. Junek)