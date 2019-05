Oba celky, které jsou v krajském přeboru v této sezoně nováčky, měly shodný počet bodů, oba se krčily u dna tabulky. Na podzim zvítězily Dobroměřice v Jílovém 1:0. Zápas byl bojem o naději pro případnou záchranu. Domácí postrádali zraněné Reha s Valtou, na lavičce zůstal také hrající kouč Alois Šebek.

Ze hry obou týmů byla cítit nervozita z odpovědnosti a ze snahy neudělat chybu. Hosté se jí však zbavili dříve a také jako první zahrozili. Ve 20. minutě mířil těsně vedle levé tyče Bílek a jen za pár minut zachraňoval domácí Pechar po střele Píchy. Dobroměřičtí se dostali do šancí až v závěru poločasu a jen ze standardních situací. Ve 36. minutě kopali domácí rohový kop. Ten poslal Plachý na hlavu Maliňáka, ale obrana hostů jí odvrátila. Další šance přišla po faulu na Zmeškala těsně před vápnem. Trestný kop zahrával opět Plachý. Jeho střelu kolem zdi stačil gólman Smutný jen vyrazit k Mariňákovi, ten ale z malého vápna přestřelil. Hned z protiútoku hosté udeřili. Na konci akce byl Červenka, kterému ponechala obrana dostatek prostoru. Záložník FK Jílové nedal střelou k tyči Pecharovi žádnou šanci.

Do druhé půle nahradil Šebek Zmeškala a domácí se snažili tlačit více před branku. Již v 53. vytahoval Smutný tvrdou střelu Maliňáka na roh. Za deset minut pak poslal na roh trestný kop Plachého. Pak udělala obrana Dobroměřic fatální chybu, když přestala hrát, a Pícha pohodlně zvýšil na 2:0 pro Jílové. Poté hostující Pícha zahodil tutovku, když netrefil zívající bránu. Deset minut před koncem šli do otevřené obrany tři hráči Jílového. Bílek přenechal osamocenému Justovi, který dal třetí branku Jílového. V poslední minutě pak ještě Feledi trefil Pechara v brance.

„Je to marný, je to marný… Nedokážeme si přihrát, prakticky jsme neohrozili branku. Výhra hostí je zcela zasloužená. Proč jsem nehrál od začátku? Mám natažený sval a naražené rameno z minulého zápasu, ale ani přítomnost dalšího zraněného Reha by na průběh hry neměla vliv. Nerezignujeme, ale naše situace je hodně těžká,“ říkal po zápase zklamaný trenér Alois Šebek.

FK Dobroměřice - FK Jílové 0:3 (0:1)

Branky: 43. Červenka, 71. Pícha, 80. Just.

Rozhodčí: Dočekal - Menšík, Pašek.

ŽK: 0:2.

Diváci: 150.

FK Dobroměřice: Pechar - Plachý, Holeček, Baňka, Mistoler - Matyáš, Hanlíček, Maliňák, Kaleja (69. Rus) - Lazarik, Zmeškal (46. Šebek).

FK Jílové: Smutný – Reichel, Florián, Heger, Vosecký (85. Michalec) - Červenka (87. Michl), Vait, Feledi, Farkaš (64. Just) – Bílek (81. Kudrna), Pícha.

Autor: Jaroslav Tošner