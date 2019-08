O vítězi duelu mezi domácím domoušickým nováčkem a favorizovanými hosty z Krupky rozhodovaly penalty. Dvě stovky viděly 15 sérií, jejich průběh výrazně ovlivnili rozhodčí. Nakonec se smáli Krupští, kteří získali prémiový bod.

Domácí vstoupili do utkání fantasticky. Z úvodního tlaku vytěžili branku již po osmi minutách hry. To Exner našel ideálně postaveného Uhlíka, který prostřelil gólmana Valeše. Další dvě šance měl Holman, ale obě jeho tvrdé střely mezi tyče pozorný brankář Krupky dokázal vyrazit. Hosté pozvolna vyrovnali hru začali se tlačit před branku Junka. Ve 32. minutě při něm stála štěstěna. Střela Sigmunda šla do levé tyče, od ní do břevna a pak přes celou bránu ven. Hned v následující minutě chyboval Slušný, který nechal projít Suchého a ten nedal Junkovi šanci – 1:1. Ještě před přestávkou mohli domácí strhnout vedení na svou stranu, ale pomezní byl proti. Střelu Havlína Valeš jen nejistě vyrazil a pohotový Uhlík prostrčil míč za jeho záda, ale branka pro ofsajd nebyla uznána.