Za nevlídného podzimního počasí, po celou dobu hry pršelo a rtuť teploměru se nedostala nad sedmičku, se hrálo prestižní utkání 14. kola B skupiny fotbalové B třídy mezi Lenešicemi a Blažimí. Domácí okupují střed tabulky, hostům patřila před zápasem třetí příčka tabulky. Oba celky mají ve svém kádru po výborném střelci. Domácí Nový dal zatím 11 branek, Ondra Bartko z Blažimi o gól méně. Na střelecký souboj nakonec nedošlo, protože Nový v sestavě Lenešic chyběl. Bartko se však trefil, Blažim vyhrála i díky jeho brance 2:1.

Blažim (v černém) si z lenešického hřiště zaslouženě odvezla tři body a v tabulce B třídy je druhá. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Do utkání vstoupili mnohem aktivněji hosté, kteří si první šanci vytvořili již po sedmi minutách hry. Centr Hosnédla poslal Pavel Bartko těsně vedle pravé tyče Jenkovy brány. Blažim měla převahu, ale chybělo více přesnosti ve finální přihrávce. Lenešice se před branku soupeře dostávaly jen sporadicky. Přesto šly ve 23. minutě do vedení. Blažimská obrana zazmatkovala a malá domů od Čábelky šla obloučkem do vlastní brány. Gól byl však připsán domácímu Kopřivovi. Zasloužené vyrovnání přišlo dvě minuty před přestávkou. Schuchardt přihrával před malé vápno nepokrytému Ondrovi Bartkovi a kanonýr hostí s jistotou překonal Jenku v bráně.