V tom podzimním zvítězily Louny, které se pak usadily na čele tabulky. Žatec naopak bojoval o každý bod, který by mu pomohl udržet se v klidných vodách tabulky. Ke škodě fotbalu i diváků se hrálo na umělém povrchu, ale trávník na hlavním hřišti v Žatci ještě není v té nejlepší kondici. Hrálo se za příjemného jarního počasí před kulisou necelé pětistovky diváků. Po závěrečném hvizdu šli domů spokojenější ti domácí, protože Slavoj uspěl, i když až po penaltách.

Trenér Loun Zdeněk Kudela v záloze postrádal nemocného Sulovského, který na podzim oblékal dres Žatce. Hráči v obou týmech se dobře znají. V Lounech hrával domácí Zelinka, za Slavoj kopali třeba Fiřt, nebo Krejčík. Trenér Žatce Pavel Koutenský řadu hráčů trénoval. Také proto mělo utkání mnohem větší náboj, než jen „běžné“ derby.

Úvodní čtvrthodina patřila hostujícímu celku, ale ten se nedostal k zakončení a iniciativu postupně přebrali domácí. Velkou šanci měly Louny po čtvrthodině hry. Trupův roh z levé strany poslal Zícha ve skluzu vysoko nad. Slavoj se dostal do vedení prakticky z první větší šance. Střelec Klinec se trefil z voleje přesně. Radost domácích gradovala za pouhých pět minut. Střelu Klince Patrovský neudržel a Hassman byl před brankou důraznější než Krejčík.

Jeho přesná střela k tyči znamenala nečekané dvoubrankové vedení nad favoritem. Pak musel ze hry odstoupit domácí Břečka, který se zranil při obranném zákroku. Na jeho místo přišel Filip Klinec. Poločas tak končili domácí se solidním vedením a určitě byli se svým výkonem spokojeni. Nespokojeni ale byli diváci, protože u provizorního občerstvení došly klobásy, pivo i limonáda.

Trenér Kudela udělal před druhým poločasem změny v sestavě. Nevýrazného Kočího stáhl na levou stranu obrany a do středu zálohy posunul Suchého. Soukup se pak vrátil na svou pravou stranu zálohy. Změny zafungovaly prakticky okamžitě. Ve 48.minutě zahrával standardku Trup a ve skrumáži se prosadil právě Suchý, který snížil. Pak hostům zatrnulo. Z rychlého útoku se dostal do šance Zimola, kterého na hranici vápna poslal k zemi Kočí, na kterého se hodně zlobil impulzivní Krejčík. Přímý kop zahrával Hynek a poslal jej kolem zdi těsně vedle pravé tyče.

Nedáš – dostaneš. Kolikrát to tu již bylo a stále to platí. Louny zahrozily hned z protiútoku a Soukup křížnou střelou zařídil vyrovnání. Šokovaní domácí ani nestačili zareagovat na Zíchu, který prošel obranou a střelou na zadní tyč poslal Louny do vedení. Během devíti minut tak došlo k dokonalému obratu. Další šance Loun přišla po hodině hry po ose Pospíšil – Zícha – Lesniak, jenže posledně jmenovaný mířil trestuhodně těsně vedle pravé tyče odkryté brány.

A pak to přišlo. Pět minut před koncem řádné hrací doby udělal Patrovský první chybu a tu potrestal střídající Pinkr. Slavoj zatroubil k závěrečnému náporu. V 87. Byl před vápnem faulován neúnavný Zimola. Trestný kop zahrával Petr Klinec a trefil břevno. Odražený míč pak poslal Svída hlavou těsně nad. Rozuzlení nepřineslo ani dvouminutové nastavení a tak o prémiovém bodu musely rozhodnout penalty.

Jako první začínali kopat hosté. Trup o tyč dal, uspěl i Zimola. Ve druhé sérii proměnil Fiřt Panenkovským dloubákem i i Paul tvrdou ranou. I v další sérii uspěli Vokurka s Pinkrem. Suchý však mířil do břevna a Hassman dal. Byla tu poslední série. V ní uspěl hostující Nykl, ale i domácí Hynek a dva body byly doma.

„Byl to výborný zápas se skvělou diváckou kulisou, za kterou musím fanouškům poděkovat. V prvním poločase jsme zaslouženě vedli, ale po změně stran jsme během deseti minut vlastní nedisciplinovaností vedení ztratili. Máme dva body a ty se proti Lounům lehce nezískávají. Mohli jsme mít i tři, ale s výsledkem jsme spokojeni. Většinu kluků znám, řadu z nich jsem trénoval a tak jsme věděli, co můžeme očekávat. Utkání se muselo líbit. Jsem spokojen,“ říkal s uspokojením trenér vítězů Pavel Koutenský.

„Soupeř hrál dobrý fotbal. Po prvním poločase jsem poslal dopředu Suchého, který měl větší šanci se prosadit proti urostlým zadákům a to se vyplatilo. Pak jsme ale vedení prohospodařili. Opět jsme nedokázali proměnit několik vyložených šancí v době, kdy byl soupeř pod tlakem. Nemůžeme ale stále vyhrávat,“ dodal po utkání trenér Loun Zdeněk Kudela.

V příštím kole nastoupí Louny doma proti silnému Štětí a Žatec zajíždí na horkou půdu Vilémova.

FK Slavoj Žatec – FK SEKO Louny 3:3 (2:0), PK: 5:4.

Branky: 20. P. Klinec, 25. Hassman, 85. Pinkr - 48. Suchý, 55. Soukup, 57. Zícha.

Rozhodčí: Šmíd – Doubek, Vecek.

ŽK: 2:5.

Diváci: 450.

Slavoj Žatec: Hnízdil – Břečka (32. F. Klinec), Macháček, Zmrhal, V. Sýs (66. Svída) – Hassman, Paul, Zelinka (70. Pinkr), Hynek, Zimola – P. Klinec (90. Suchan).

FK Louny: Patrovský – Suchý, Krejčík, Vokurka, Fiřt – Zícha, Soukup, Trup, Pospíšil (84. Nykl), Kočí – Lesniak.



Autor: Jaroslav Tošner