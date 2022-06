„První poločas jsme se docela trápili, nešla nám finální fáze. Naštěstí jsme byli stoprocentní v obraně a hosty jsme vlastně do ničeho nepustili,“ řekl Jan Filip, vilémovský záložník, který po změně stran trefil během 20 minut hattrick. K němu se ještě přidal Kučera, na 7:0 skóre uzavřel Havel, kterému míč lahůdkově předložil střídající veterán Jindřich.

„Za hattrick asi něco dostanu od manažera. Užijeme si to na dokopné. Už ani nevím, kdy jsem naposledy dal hattrick,“ usmál se Filip.

„My jsme tak nějak tušili, že tu nemáme moc šancí na úspěch. Ale samozřejmě jsme chtěli překvapit. V prvním poločase jsme ještě byli důstojným soupeřem, po změně stran jsme odešli fyzicky. Musím domácím pogratulovat k zisku poháru,“ smutně pokýval hlavou Jiří Chmelan, kapitán Perštejna.

Hosty po změně stran načal druhý gól domácích a zlomil je ten třetí. Pak už jenom koukali na výsledkovou tabuli a očima tlačili čas k devadesáté minutě.

„My jsme museli být hodně dlouho obezřetní a trpěliví. Za stavu 1:0 se mohlo stát, že by nám tam někdo utekl a třeba vyrovnal. Druhý a třetí gól to zlomil. Perštejn v téhle sestavě už neměl sílu na důstojnější výsledek,“ konstatoval Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Skoro tři stovky diváků, které do Vilémova dorazily, ale asi chtěly vidět vyrovnanější boj. „Co si budeme povídat. Rádi bychom porazili silnější Perštejn. Ale to je jejich věc. My u nich hráli ve středu a taky se nás nikdo neptal na sestavu. My jsme dali do pohárové soutěže všechno, jsme rádi, že jsme ho vyhráli,“ zdůraznil.

To hosté moc nechápali, že se finále hraje na dva zápasy a navíc po sezoně. „Radši bych se k tomu nevyjadřoval. Všechno se hrálo na jeden zápas a finále na dva. Já měl být třeba na dovolené, ale ještě jsem zůstal. Ostatní kluci už na tu dovolenou odjeli. Bohužel,“ pokrčil Chmelan rameny.

Domácí měli opravdu důvod k oslavám. Kromě krajského poháru letos vybojovali druhé místo v krajském přeboru a zasloužili si nakonec postup do divize.

„Na divizi se těší celý tým. Je potřeba vhodně doplnit kádr, aktuálně prostě není zase tak široký. Když se to povede, budeme v divizi důstojným soupeřem. Rozhodně nebudeme hrát dole,“ má jasno Filip.

„My jsme se sezonou hodně spokojeni. Vzpomínám, jak jsme po pěti kolech měli šest bodů, byli desátí a seděli tady a koukali na sebe. Nezačali jsme panikařit a do konce sezony jsme vlastně prohráli dvakrát s Mostem. Ta jarní jízda byla parádní,“ má jasno Chod.

„Divize? Všichni se těšíme. Mladší kluci mají chuť divizi hrát. My musíme tým doplnit. Věřím, že se v divizi usadíme,“ dodal vilémovský kouč.

Stap Vilémov - Spartak Perštejn 7:0 (1:0)

Branky: 16., 74. a 76. Kučera, 52., 66. a 72. Filip, 83. Havel. R: Karrmann - Hrneček, Davignon. ŽK: 0:1, 250 diváků.

Vilémov: Vaňák - Honců, Kurel, Snášel (79. Jindřich), Šmalcl ml. (79. Šmalcl st.) - Demeter (71. Štefan), Filip, Havel, Luňák - Kučera, Zima.

Perštejn: Lamichhane - Pardubský, Chmelan, Kiliján, Filip, Sobota, Svoboda, Maršálek, Neckář, Krok, Veljkovič.