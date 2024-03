Blažimští se ještě pořádně nepostavili do pozic a už prohrávali 0:1, když se po minutě hry prosadil chlumčanský Vážný. Těsně před poločasem dával hostům dvoubrankový rozdíl Longauer a jen co odstartovala druhá půle, tak navyšoval Polák, aby definitivu na skóre dal sedm minut před koncem Pöschl – čtyři střelci, tři body pro Chlumčany, které jsou na třetím místě tabulky bod od druhých Lenešic a tři body od vedoucího Klášterce.

„Oproti zápasu s Litvínovem jsme využili naše šance a rychle šli do vedení, což nás uklidnilo a dýchalo se nám lépe. Z brejku jsme pak odskočili na 2:0. Ve druhém poločase jsme přidali další dva góly v klidu dohráli,“ popsal chlumčanský trenér Martin Svoboda. „Už v Březně to byl minule od nás špatný výkon a bohužel jsme na něj jen navázali. Nebyl to od nás povedený zápas, pořádně jsme si nevytvořili kloudnou šanci,“ mrzelo blažimského předsedu Pavla Bartka. „Máme to každý rok o záchranu, o přežití a letos to asi nebude jiné. Musíme zapracovat a získat důležité body v dalších zápasech, nejlépe už teď v Podbořanech,“ je jasné Bartkovi, jehož tým je na desátém místě tabulky.

Chlumčany jsou na figurách, na které jsem zvyklé. Rády čeří vodu. „Ale my nějak boj o postup nevyhlašujeme. Vím, je to fráze, ale u nás to platí – jdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Favorité jsou jinde, za mne třeba Klášterec, který se návratem do I. A třídy netají. Ti nejlepší si to podle mne rozdají mezi sebou,“ uzavřel chlumčanský kouč.