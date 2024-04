Rašovice v probíhající sezoně posbíraly zatím jen pět bodů. Jsou jasně poslední. Nedávno ústy svého šéfa Martina Bašuse proklamovaly, že chtějí sezonu dohrát se ctí. V Chlumčanech, které jsou druhým týmem tabulky, to plnily!

„Dařilo se jim to. Byl to celkem i fajn fotbal. Soupeř hrál odzadu, já kluky nabádal, ať nekoukají na jakém místě v tabulce je, což ostatně platí pro všechny naše soupeře. Už na podzim to s Rašovicemi nebylo jednoduché. Snažili jsme se je napadat vysoko, nakonec nám tam spadlo pět branek. Soupeř tady ale zanechal sympatický dojem,“ vyjádřil se chlumčanský kouč Martin Svoboda.

Dobroměřická jízda přes top výkon ve šlágru v Bílině končí. Kouč je i tak pyšný

Rašovice tušily, že je nečeká lehké střetnutí. Navíc přišel i velký zásah do týmu. „Vlivem zranění a karetních trestů jsme odjeli do Chlumčan v okleštěné sestavě a s dvanácti hráči,“ popsali Rašovičtí v referátu po střetnutí.

Lounská rezerva ovládla derby v Lenešicích

Chlumčany jsou tak za vedoucím Kláštercem na 48 bodech. 47 jich získala na třetím místě lounská rezerva, která naposledy ovládla derby v Lenešicích 4:2. Hattrickem se tam blýskl v lounském dresu Tomáš Smola, jinak také trenér divizního FC Chomutov, který vede za postupem do třetí ligy.

FOTO, VIDEO: Lipenec to rozjel na plné pecky. Má nového kouče a velké plány

„Kluky jsme před zápasem připravovali na to, že bude důležitá týmovost a neustálá aktivita. Domácí nás hodně trápili v rychlých brejcích a po dvou z nich vedli o dvě branky. Do konce poločasu jsme naštěstí snížili,“ popisoval trenér Vojtěch Trup.

„Po změně stran jsme zápas zlomili, když hattrick zkompletoval Tomáš Smola. Najednou jsme byli ten tým, který se prezentoval na podzim – hráli jsme běhavý kombinační fotbal, soupeř fyzicky nestačil a když se v závěru prosadil Baťka, tak bylo rozhodnuto,“ dodal Trup.