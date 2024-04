Alespoň remízu 2:2 zachránil v 85. minutě Ondřej Kadlec povedenou střelou na zadní tyč. Penaltový rozstřel ale Slavoj nezvládl. Ze čtyř střelců selhali hned dva, jílovští hráči byli stoprocentní.

„My jsme samozřejmě hodně zklamaní. Už v prvním poločase jsme měli dát tři, čtyři góly. Pak by to vypadalo úplně jinak. V prvním poločase si nepohlídáme jedinou střelu Jílového, ve druhém pak standardní situaci. Hosté byli na koni, těžko se to otáčelo. Posledních patnáct minut jsme měli velký tlak, hostující brankář ale předvedl výborný výkon. Naštěstí jsme dali alespoň ten vyrovnávací gól, ale zase jsme nezvládli penalty. Jsem prostě zklamaný,“ smutně řekl Jan Hyneš, trenér Žatce.

To, co Žatec zahodil, bylo až nevídané. „Já nevím, co nám v koncovce chybí. Na tréninku pilujeme střelbu, centry. Je to pořád dokola. Pak přijde zápas a je všechno jinak. Nemáme ani štěstí. Kolikrát vystřelíme, ale prostě se to odrazí tam, kde prostě nejsme. Soupeř naopak udělá jednu, dvě akce a skóruje. My se na gól prostě hodně nadřeme a naopak lehce inkasujeme. Navíc nás sráží standardní situace, kdy nedokážeme uhlídat hráče,“ zakroutil hlavou.

Situace není pro Slavoj vůbec dobrá. Je sice třetí od konce, ale předposlední Krupka je o tři body zpět, poslední Jílové o pět. Navíc je velmi pravděpodobné, že z divize sestoupí Louny. „Všichni tu situaci vnímáme. Na 90 procent je jasné, že Louny spadnou. V tom případě od nás budou sestupovat dva. Navíc je otázka, zda někdo od nás bude chtít postoupit do divize. Nikdo se tam nehrne, slyšel jsem, že snad ústecké béčko. Musíme se prostě spoléhat sami na sebe. Je to ale těžké. Týmy ze spodku tabulky bodují, zatímco my ne,“ dodal Hyneš.

Jílovští fotbalisté, kteří dlouhodobě bojují s absencí několika klíčových hráčů, se ještě možná chytli opravdu tenkého stébla naděje.

„Výsledek hodnotím pozitivně. Když jsem si uvědomil, v jaké jsme zase nastoupili sestavě…Kluci to ale neskutečně odmakali, bojovali jako jeden tým. Musím přiznat, že teď zase věřím, že o tu záchranu v přeboru můžeme zabojovat,“ řekl po zápase Marek Smutný, brankář Jílového, který byl klíčovým můžeme svého týmu.