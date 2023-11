Děčínští mladíci byli od začátku lepším celkem, vytvářeli si šance, trefili několikrát brankovou konstrukci a mohl dát daleko více branek. „Mohli jsme dát určitě více gólů. Bohužel mě mrzí, že kluci prostě tu finální fázi kolikrát nevyřeší dobře. Jsme rádi, že se hrálo na umělce, to je pro nás dobrý plac. Nechci se vymlouvat, ale na venkovních hřištích to je pro nás horší. Na umělce je to prostě jiné, je výhoda, že na tom trénujeme,“ řekl Petr Voříšek, kouč Děčína.

„Soupeř byl jasně lepší, víc k tomu snad ani nejde říct,“ prohlásil předseda hostujícího týmu Jakub Černý a ocenil výkon Junioru: „Mají mladý, perspektivní tým, myslím, že mohou výhledově hrát podstatně výš než v I. A třídě.“

Litoměřicko vyhrálo s čistým štítem, Žatci nepomohla ani výměna trenéra

Pavel Melichar, zkušený hostující útočník, s klubovým šéfem souhlasil. „Pro nás je to ještě přijatelný výsledek, domácí byli lepší ve všech směrech. Po půlhodině hry jim pomohl první gól. My jsme jim tentokrát cestu za vítězstvím moc zkomplikovat nedokázali,“ přiznal Melichar s tím, že ani on sám se necítí v ideální formě.

Nové Sedlo se v minulé sezoně v roli nováčka zachránilo, ke klidnější zimě by nyní potřebovalo vyhrát sobotní dopolední zápas, výkop je v 10.15, tabulkovým sousedem SK Ervěnice – Jirkov. „Půjde o šest bodů, hodně důležité střetnutí,“ uvedl Černý. „Chceme doma zabrat, víc bodů máme zatím z venku a od spodku tabulky nás dělí pět, šest bodů,“ dodal Melichar.

Bodovat v posledních zápasech podzimu chce i Junior, který by rád udržel kontakt s druhým místem. „Když nepočítám první Dobroměřice, tak je to hodně vyrovnané. Chceme vyhrát poslední dva zápasy, aby se na tu tabulku koukalo lépe. Mě hlavně zajímá nás herní projev. Kluci hlavně musí chtít a musí mít nějaký přístup. Co se týče Dobroměřic, tak si první místo ujít nenechají. Může na ně přijít slabá chvilka, ale náskok mají velký, v kádru mají kluky, co to už nějaký pátek hrají. Je možné, že soutěž budou totálně opanovat,“ má jasno.

Lídr z Dobroměřic dál maže soky a přejel Rumburk. Je rozhodnuto o postupujícím?

Voříškovi v kádru hodně chybí zkušený útočník Marek Vicany, který se těžce zranil v utkání proti Mojžíři. S jeho návratem to navíc vypadá všelijak. „Ten návrat bude těžký, bojím se, že už se třeba k fotbalu ani nevrátí. Bavili jsme se o tom, Mára říkal, že se určitě chce věnovat naší mládeži, vidí v tom uspokojení. Na hřišti nám samozřejmě hodně chybí, spoléhali jsme na něj. Je zkušený, rychlý, to zakončení v drtivé většině řešil velmi dobře. To zranění je hodně vážné, odnesly to menisky, postranní vazy, ale i křížový vaz. Jak už jsem řekl, je možné, že už se třeba nevrátí,“ dodal na závěr.