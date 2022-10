Kadaň ovšem není lídr ve smyslu gólového válce, který každému soupeři nasype pět gólů a jde slavit do blízké hospody. V pěti duelech nastřílela 11 branek a tři zápasy (se Žatcem, Krupkou a Jiřetínem) vyhrála jen o gól. Dozadu je ale hodně jistá, když zatím inkasovala pouze třikrát.

Šlágrem víkendu bylo derby Srbice Modlany, které před návštěvou kola 200 diváků vyhráli domácí 5:0. „Jsme spokojení s výsledkem i předvedenou hrou, nasazením a výkonem celého mužstva. Bereme to jako derby, vždycky to tak bylo a je to pokaždé vyhecované, ale v dobrém. V první půli jsme vedli 2:0, ale Modlany ještě trefily břevno a kdyby to tam padlo, tak zápas mohl být dramatičtější,“ uvedl srbický trenér Martin Luger,

Hned sedm branek viděli diváci, kteří o víkendu vyrazili do Perštejna. Tam dorazila rezerva třetiligového FK Baník Most-Souš a domácí ji po přestřelce vyprovodili porážkou 3:4. Vyrovnaný duel rozhodl dvě minuty před koncem perštejnský Dominik Nobst. „Bohužel pro nás smolný zápas. Kdyby se nám podařilo proměnit příležitosti, které jsme si vypracovali, tak věřím, že bychom na body dosáhli. Bohužel domácí rozhodli až v samém závěru a my už neměli síly ani čas s tím ještě něco udělat,“ mrzela prohra mosteckého kouče Stanislava Hofmanna.

Johana skončil u áčka mosteckého Baníku. V klubu by měl i dál působit

Potřetí v řadě nastoupilo doma Jílové, svěřenci Ondřeje Barilly zakončili šňůru na vlastním hřišti zaslouženou výhrou 4:1 nad Lovosicemi. „Získali jsme povinné body. Od začátku jsme byli lepším celkem, soupeře jsme přehráli ve všech směrech. Byli jsme lepší v pohybu, nasazení i kombinaci. Gólů jsme mohli dát daleko více, výsledek je pro Lovosice ještě milosrdný,“ zdůraznil jílovský kouč. Jeho tým je po pěti kolech pátý. „Vstup do soutěže je pro nás dobrý, je to pozice, kde bychom se prostě chtěli pohybovat. Pořád mě ale mrzí týden stará porážka proti Modlanům, to jsme měli vyhrát a bylo by to ještě lepší,“ podotkl.

Na první domácí výhru čekají Neštěmice. Blízko k ní byly proti Žatci. Domácí sice na začátku druhé půle prohrávali už 1:3, avšak vyrovnali a v závěru hostující Slavoj sevřeli. Rozhodnout musela až penaltová loterie. I v ní byla neštěmická parta blízko. Stačilo proměnit pokutový kop v šesté sérii a bylo by. To se ale nepovedlo, takže Neštěmice Žatec 3:4 po penaltách.

„První pule byla vyrovnaná, druhá se nám povedla více a byli jsme jasně lepší. Měli jsme šance, ale doplatili jsme na nedůraz a na jejich následné neproměnění. Nějak jsme to dotlačili do remízy, ale hráli jsme doma, tak je pro nás tento výsledek ztráta,“ řekl neštěmický trenér Jan Deutsch s tím, že se jeho svěřencům nepovedly ani penalty: „To je vždy loterie, ale až moc jsme jich kopli špatně.“

Žatečtí byli spokojenější. „Už asi čtvrtý zápas jsme vyhráli na penalty, je to pro nás takové plus. Zápas jsme si zkomplikovali sami, padesát minut jsme měli pod kontrolou, drželi míč a vedli 3:1. Za tohoto stavu nevím co se stalo, kluci přestali hrát a Neštěmice převzaly iniciativu a v posledních 35 byly lepší a asi zaslouženě vyrovnaly,“ hodnotil zápas Richard Zelinka.

V okresním přeboru vládnou ve východní skupině dva, v západní kvartet

Na Městský stadion do Ústí nad Labem přijelo Litoměřicko, které nakonec zdolalo rezervu Army 3:1. „Chtěli jsme navázat na výhru v Jiřetíně, ale jak už to u nás bývá inkasovali jsme hned v 8. minutě,“ krčil rameny domácí Tomáš Mrázek. „Povedlo se nám sice srovnat a do šaten se šlo za stavu 1:1, ve druhé půli jsme ale bohužel nic nepředvedli a každý z nás by si měl uvědomit, že nedělá ostudu jen sám sobě, ale i klubu,“ dodal rezolutně.

„Nám se povedl vstup do utkání, kdy jsme dali brzy vedoucí gól, ale dobrý úvod jsme nedokázali přetavit ve více branek. Naopak si myslím, že nám paradoxně první gól trochu uškodil, protože jsme si mysleli, že se soupeř porazí sám,“ opáčil trenér vítězů Štefan Knapík. „Opak byl ale pravdou, mladíci z Ústí byli hodně běhaví, dynamičtí, což nám dělalo velké problémy a v poločase jsme mohli být rádi za stav 1:1. Po změně stran jsme si pomohli standardními situacemi, z nichž jsme dali dvě branky, a pak už jsme zápas kontrolovali,“ dodal.

Jako promazaný stroj šlape i nadále Brná, která doma rozdrtila 6:1 Oldřichov a ze druhého místa stíhá vedoucí Kadaň. „Chtěl bych kluky pochválit za perfektní výkon. V létě jsme přivedli nějaké nové hráče, takže si to pořád ještě trochu sedá, ale jsem rád, že si vytváříme šance a že je kluci proměňují,“ pochvaloval si hrající kouč Brné Emil Rilke. Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme silní na míči, slušně jsme kombinovali a vypracovali si vedení. Udělali jsme jedinou chybu, z níž nás soupeř potrestal, do šaten se šlo za stavu 3:1. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit lépe, ale prvních deset minut jsme se hledali. Pak přišel gól na 4:1 a od té doby už byl zápas v naší režii,“ okomentoval drtivou domácí výhru.

Výhru 2:1 z Černovic přivezla Krupka, jíž zařídili tříbodový zisk svými trefami produktivní Josef Kotrba a kapitán Jakub Seidl. „Do utkání jsme vstoupili dobře, během první půle jsme měli několik šancí, ale dali jsme z nich jen jeden gól. Do druhého poločasu jsme chtěli vlétnout stejně a nakonec jsme z toho vytěžili docela šťastný gól z rohu, který nás uklidnil. Na konci jsme po naší chybě soupeře zbytečně pustili do zápasu, ale nakonec jsme to udrželi a odvezli si, myslím, zasloužené tři body,“ řekl k utkání krupský kapitán.