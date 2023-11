Sokol Lenešice patřil k týmům, které na top pozicích nechybí. "S podzimem jsme spokojení, chtěli jsme být do třetího místa a to jsme," řekl místopředseda klubu Tomáš Čáka: "Je to o celém klubu, hráčích a tak dále."

Co vám podzim ukázal?

Jediný, kdo nás přehrál, tak to byly Louny B (3:1), to se nepovedlo, a zklamání jsme zažili hned v 1. kole s Údlicemi, kde to oni dobře odbránili. V defenzivě hráli výborně a vyhráli u nás 2:1.

Vzhledem k vyrovnanosti v popředí tabulky bude jarní část hodně zajímavá, že?

Přesně, jsme tam srovnaní, jsou tam tři mančafty se stejným počtem bodů, další se blíží, navíc někoho čekají na prahu jara ještě dohrávky. Pro všechny to bude na jaře zajímavé a aspoň to bude mít grády.

Ještě k podzimu, ten jste zakončili vysokou výhrou 6:1 v Podbořanech…My vždycky máme výpadek a pak takovou šňůru, která se nám teď na konci sezony povedla. Máme radost z výhry proti Chlumčanům, které jsme gólem v nastavení doma porazili 2:1. A v Podbořanech to kluci zvládli (6:1). Za domácí nastoupili nějací bývalí hráči Vroutku, ale přesto jsme hrát na tisíc procent nemuseli… Věděli jsme, že jsme favoriti, že Tatran dostal týdnem před tím 9:0 v Lounech, ale stát se může všechno. Jsem rád, že jsme poslední podzimní zápas nepodcenili.

Není vám tedy líto, že podzimní část končí, když máte formu?

Vždycky musí být nějaký konec, aby zase něco mohlo začít. Já si myslím, že si kluci teď odpočinou.

Jaká bude zimní příprava?

Začneme hned druhý týden v lednu. Chceme poctivě trénovat a nějaké výkony ukázat i na jaře. Uvidíme, jak to bude vypadat. Myslím si, že pět mančaftů se může posunout dál.