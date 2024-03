„Bylo dobře, že se nám povedlo brzy skórovat a uklidnili jsme se. Druhá branka do konce poločasu nám také pomohla. Po změně stran ale hosté přidali. My jsme tam přežili několik standardek a snažili se opět skórovat, protože kdyby se soupeř dostal na rozdíl gólu, tak by mu to hodně pomohlo,“ popisoval žatecký trenér Jan Hyneš.

Nakonec na jeho slova došlo, když Oldřichov snížil v 73. minutě po střele Kernera. Naštěstí Žatec si dokázal o šest minut později vzít dvougólové vedení zpět po úspěchu Klince, který se prosadil po rohovém kopu. „Měli jsme ještě některé vyložené šance, které jsme bohužel nedokázali přetavit v branku. Je to škoda, takhle jsme se klepali o výsledek až do samého závěru. Ale vládne spokojenost, tři body jsou pro nás hodně důležité,“ přidal kouč Slavoje.

Jeho tým je v tabulce nejvyšší krajské soutěže na 14. místě a lépe se mu dýchá. Soupeře před sebou má na dostřel a výrazně utíká z nebezpečných vod.