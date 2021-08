Vroutek podal dobrý výkon, tři body získal zcela zaslouženě.

Jak utkání viděl mluvčí vítězného celku Jaromír Hykl? „Důvody vítězství? Maximální produktivita a proměnění minima šancí. Výborný výkon brankáře Hazy, který zlikvidoval penaltu a mnoho dalších šancí hostů. Několikrát mu zazvonilo nad hlavou břevna. Trochu štěstí a v neposlední řadě bojovný, kolektivní výkon."

Ani hosté nehráli špatně. Poté, co potřetí inkasovali se snažili ze všech sil zápas zvrátit ve svůj prospěch. „Až do konce utkání tlačili, měli více ze hry a snažili se o zkorigování výsledku. Domácí defenzíva byla úspěšná. Je to zásluha všech hráčů a jejich maximálního nasazení. Díky tomu zústaly tři body doma."

Ne vše ale podle Hykla bylo růžové. „Kaňkou zápasu je zranění Kobery, který střídal již ve 28.minutě pro poranění steheního svalu."

V příštím kole hraje Vroutek v Lenešicích, Březno hostí Kopisty.

FK Vroutek - TJ Sokol Březno 3:1 (2:1)

Branky: 3. a 45. Němčák, 58. Alyiev - 24. Polka.

Rozhodčí: Cvachoušek - Slívko, Suchánek.

ŽK: 1:0.

Diváci: 50.

Ondřej Holl