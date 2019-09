První porážku nové sezony zaznamenal Vroutek. V utkání I. B třídy doma podlehl tak trošku překvapivě Krásnému Dvoru vysoko 2:5.

Do Vroutku přišla vysoká návštěva, do hlediště si našlo cestu 200 diváků. Ti, kteří fandili domácím, ale radost neměli. Už před utkáním se domácím zranil brankář Voigt, do branky tak musel Haza. Vroutku chyběli i další hráči, což se na hřišti projevilo.