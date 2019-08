Vroutek, který prochází přestavbou týmu, byl mírným favoritem, zvláště, když se domácí nemohli spoléhat na střelce Zomera, který odešel do konkurenčních Chlumčan. Jeho nepřítomnost se na lenešickém celku projevila.

Domácí sice začali aktivněji, ale během pár minut se chopili iniciativy hosté. Byli to oni, kdo diktoval tempo hry. Byli také výrazně nebezpečnější, což potvrdili i brankově. První dvě šance měl hostující Yavorskyy. První dalekonosnou střelu vytáhl gólman Jenka nad bránu, tu druhou ze skrumáže v malém vápně Jenka kryl. Ve 28. minutě gólman domácích malinko zaváhal a nedosáhl již na centr do vápna. Jakub Pelikán proto neměl problém dát úvodní branku utkání.

Za pouhé čtyři minuty přistrčil Kruml do běhu J. Pelikánovi, které mezi dvěma obránci zvyšoval na 2:0 pro hosty. Za dalších sedm minut zkompletoval Jakub Pelikán čistý hattrick. Veterán Baierl měl dost času a prostoru, aby odcentroval do vápna, a jeho spoluhráč se pak svým důrazem před brankou prosadil. Domácí měli první větší šanci až v závěru první půle. To střelu Votruby vytáhl Voigt na roh.

Druhý poločas přinesl úplně jiný fotbal. Domácí se tlačili více před branku soupeře a gól na sebe nenechal dlouho čekat. V 63. minutě si Votruba poradil se dvěma bránícími hráči a překonal Vigta v bráně. Další velkou šanci skórovat promarnil v 70. Petříček, který se po centru Vilda unáhlil se zakončením a netrefil odkrytou bránu. Z protiútoku pak hosté nastřelili tyč. Další příležitost na snížení měl deset minut před koncem Nový. Ten byl sice tísněný, ale Voigta v brance neprostřelil.



Většina diváků už viděla gól v 85. minutě. Střílel Votruba, načež teč bránícího hráče usměrnila míč pěkně do růžku branky, jenže Voigt se předvedl a skvěle vytěsnil na roh. Při zákroku se sice trochu zranil, ale zápas již dochytal.

Vroutek bral hlavně za první půli zaslouženě tři body, ale o výsledek se musel bát až do závěrečného hvizdu.

„První poločas jsme odehráli přesně podle našich představ, jenže ve druhém poločase už to bylo jiné. O přestávce jsem hráče upozorňoval, že je tu velké hřiště a musíme hrát svou hru, jenže kluci začali vymýšlet a nakonec jim došly síly. Budujeme nový tým a tak je na čem pracovat. Cílem je určitě střed tabulky,“ hodnotil po utkání trenér vítězů Ivan Vořechovský.

TJ Sokol Lenešice – SK Vroutek 1:3 (0:3)

Branky: 63. Votruba – 28., 32. a 39. Jakub Pelikán.

Rozhodčí: Bican – Dočekal, Knobloch.

ŽK: 1:2.

Diváci: 50.

Sokol Lenešice: Jenka – Kopřiva (80. Ďuračka), Trhlík, Korenc, Hodan – Petříček, Krebs, Votruba, Kincl, Vild – Nový.

SK Vroutek: Voigt – Tománek (69. Imríšek), Haza, R. Pelikán, Veselský – Kurets, Kruml (46. Balák), Baierl, Yavorskyy (85. Santner), Machyna – J. Pelikán.

Autor: Jaroslav Tošner