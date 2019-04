Vroutek prohrál v prvním jarním kole 0:5, do utkání s Kryry proto nastupoval s jasným cílem - vyhrát. Už ve 13. minutě otevřel skóre Kobere, domácí celek poté přidal do poločasu další tři branky. Ve druhé půli už tak efektivní nebyl, řadu šancí zahodil. Kryry působily odevzdaně, smířeně se svým osudem.



V sobotu čeká Vroutek, který je nyní v tabulce třetí, těžký duel v Bílině. "Bod by byl zlatý," říká tiskový mluvčí klubu Jaromír Hykl.



FK Vroutek - SK Havran Kryry 6:0 (4:0).

Branky: 13. a 43. Kobera, 28. a 84. Kukla, 30. Levchenko, 78. Pelikán.

Rozhodčí: Čáka - Novotný, Bican.

ŽK: 1:1.

Diváci: 65.