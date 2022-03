„Tahle obrovskou umělku, dlouhou i širokou, jako mají ve Varnsdorfu, to jsem fakt neviděl," řekl mimo jiné při hodnocení utkání kouč FK Dobroměřice.

Jeho tým, momentálně na 5. místě, disponuje v soutěži nejlepší obranou. V 16 zápasech inkasoval jen 19 branek a i ve Šluknovském výběžku obdržel jen jeden gól, když ho v 16. minutě obstaral Jakub Chlada. „Jejich asi nejšikovnější hráč. Inkasovali jsme po zaspání našich dvou stoperů. Pak jsme se do toho opřepli, začali hrát, brzy stihli vyrovnat a rychle otočit," popsal trenér osmiminutovku, během které se jeho tým dostal do vedení 2:1.

Holeček si všiml, že zápas nesl znaky jarní premiéry. „Bylo vidět, že jde o první mistrák, je to jiná soutěž než příprava. Vstoupili jsme do toho s takovým strachem, asi na nás leželo, že jde o body a hned na úvod jsme je nechtěli ztratit. Jsme rádi, že jsme zápas, zvládli, otočili a vyhráli."

Radost mu udělal návrat zkušeného Ondřeje Matyáše. „Na soustředění si udělal výron kotníku, dost těžký, tak jsme rádi, že jako střídající mohl naskočit. Ve druhé půli jsme potřebovali něco změnit, a jeho zařazením nám taktický plán vyšel. Byl to právě on, který nás třetím gólem uklidnil. Po přestávce už se tak dobrý fotbal nehrál, ale jsem spokojen, že jsem si to pohlídali."

Holeček měl radost i z výkonu mladých dobroměřických pušek, teprve patnáctiletých Miloslava Holuba a právě jeho v 71. minutě střídajícího Marka Štekla. „Míla Holub to parádně zavřel při prvním gólu, Mára Štekl připravil třetí gól pro Matyáše. Klukům je patnáct, předvedli opravdu dobré výkony a určitě budou dostávat šanci i v dalších zápasech," slíbil David Holeček.

Kouč se už soustředí na sobotní jarní zápas číslo dvě, který jeho svěřenci odehrají opět na umělé trávě, tentokrát v Postoloprtech proti Liběšicím. Půjde o jeden ze šlágrů 17. kola, utkají se totiž pátý a sedmý celek tabulky. Výkop je v 15.00.

Rumburk nemohl hrát na vlastním hřišti, musel tak vzít zavděk umělou hrací plochu ve Varnsdorfu. Posílený domácí tým, který vede František Dužár, ale nebodoval.

„Utkání se mě osobně hodnotí velmi těžko. Sice jsme ho začali úvodní brankou, ale pak bohužel soupeř brzo vyrovnal a druhou branku přidal po mé chybě. Ta mě hodně mrzí, protože si myslím, že utkání mohlo dopadnout jinak. Co se týče soupeře, byl určitě kvalitní a v určitých fázi nás přehrával. Ale sami jsme mu darovali dvě branky. Bohužel nás to asi stalo nějaký ten bodík. Musíme se z toho rychle oklepat a přivést nějaké body z venkovního utkání," má jasno Aleš Vavroušek, rumburský fotbalista, který přišel v zimě z Vilémova.

FK Rumburk - FK Dobroměřice 1:3 (1:2) Branky: Chlada - Holub, Maliňák, Matyáš. R: Dobrý. ŽK: 1:3, 40 diváků.