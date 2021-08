Na čele tabulky jsou Domoušice, které zatím jako jediné neztratily ani bod. O víkendu vyhrály na půdě Jílového 3:1. „Byli jsme efektivnější v protiútocích. Jinak to byl vyrovnaný zápas. Dali jsme rychlý gól, domácí ale stihli srovnat. Zlom přišel při naší druhé brance, která přišla z rohového kopu, pak jsme to už nepustili,“ usmíval se Zdeněk Kutner, předseda Domoušic.

„Start do sezony je skvělý, ani jsme to nečekali. Bohužel máme čtyři zraněné hráče, takže s tímhle nejsme spokojeni. V Jílovém musel nastoupit i trenér. Teď máme doma Vilémov, uvidíme, jestli máme opravdu tak dobrou formu,“ dodal.

V Jílovém mají opačné starosti, domácí prohráli i třetí zápas v sezóně a jsou na samotném dnu tabulky.

„Bohužel máme velký problém se dostávat do šancí. Máme sice lepší držení míče, ale to je nám k ničemu. Navíc máme na hřišti moc introvertů. Třeba Pepa Florián, nebo Michal Just jsou schopni řvát, hecovat. Ostatní se jenom tak vezou. Panice ale nepropadáme, je potřeba to zlomit povedeným zápasem a nastartovat nějakou bodovou sérii. Věříme, že to přijde co nejdříve,“ uklidňuje situaci Pavel Salava, kouč Jílového.

V derby zápase Modrá skoro hodinu držela krok ve Vilémově. Pak ale domácí dali tři branky a slaví druhou výhru v sezóně.

„Do 25. minuty byli hosté aktivnější, my jsme si nevytvořili žádnou brankovou příležitost. Po té jsme získali převahu na míči my a utkání ve druhé půlce i brankově rozhodli,“ stručně pravil Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

„Hráli jsme dobře pouze po vápno, ale nějakou vetší šanci si bohužel nevytvořili. Navíc bylo znát, že domácí měli fyzicky navrch a tak utkání v pohodě dotáhli do vítězného konce a zaslouženě vyhráli,“ hodnotil utkání Tomáš Fejfar, dlouhodobě zraněný hráč Modré a tamní sekretář mládeže.

Tři body slaví Srbice, které vyhrály na půdě Kadaně 2:1. „Podruhé jsme doma ztratili body, letos je to zatím pro nás na domácím hřišti zakleté. Musíme věřit, ze se nám to podaří změnit v dalších zápasech. Zaměříme se na to v trénincích,“ zdůraznil Jan Peštuka, trenér Kadaně.

Podobné starosti jako v Jílovém mají také v Brné, která doma prohrála s Baníkem Modlany 1:3. Po slibném úvodu, přišly dvě porážky v řadě, které srazily Brnou až na 14. pozici.

„Špatný začátek, vůbec nám to nevyšlo. Ačkoliv do větších hodnocení bych se pouštěl až po pěti kolech, určitě jsme si to představovali jinak,“ pravil zklamaně po domácí ztrátě trenér Brné Tomáš Heřman.

Jeho tým sice začal výborně a už ve 2. minutě vedl, jenže soupeř brzy srovnal, dvěma slepenými brankami po půl hodině hry pak stanovil konečné skóre na 1:3. „Nejsme vůbec efektivní, máme spoustu šancí, ale nedáme z nich góly,“ kroutil hlavou lodivod domácího celku. Jeho svěřenci vyslali celkem 16 střel, pět jich šlo na branku, ujala se však jediná. „Soupeř vystřelí šestkrát a dá tři góly,“ pokrčil bezradně rameny. „Nechali jsme jim strašně moc prostoru, z čehož pramenily jejich šance, které oni dokázali na rozdíl od nás využívat,“ viděl rozdílový prvek v zápase.

Naopak první výhru konečně oslavily Lovosice, které uspěly 3:0 na hřišti Horního Jiřetína. „I za přispění štěstí jsme přečkali úvodní asi půlhodinový nápor domácích, pak jsme proměnili svou šanci a udrželi vedení do poločasu. Po změně stran už jsme si to řekl bych i pohlídali,“ popsal utkání trenér Roman Podrazil, jemuž se viditelně ulevilo. „Konečně se nám střelecky probrala posila z Brozan Matěj Walter, důležité také bylo, že jsme dali první gól, což se nám dříve nedařilo. To se pak hned hraje jinak.“

I ve 3. kole musela do penalt Krupka, která zdolala 2:1 v rozstřelu Most-Souš B, 4:3 po penaltách uspělo také Litoměřicko v Žatci. Perštejn zdolal Oldřichov 4:1.