Utkání, které se hrálo o Dočasné a za deště, nezačali domácí vůbec špatně. Obraně Litoměřicka zle zatápěli, ale ta dokázala útoky Slavoje odvracet.

V 11. minutě se Pinkr v rohu hřiště nenechal odstavit od míče, naopak se zbavil Dury, přihrál Klincovi, jehož zakončení jen těsně minulo zadní tyč. Za pár minut musel gólman Litoměřicka Mikoláš ven z vápna, jenže míč neměl pod kontrolou. Obral jej o něj Pavel Klíč, přistrčil Klincovi, který obloučkem poslal balón do sítě. Sudí Kuriljak však usoudil, že Mikoláš byl faulován a branku neuznal. Při další akci Slavoje už to vypadalo na penaltu po zákroku Novotného na Klince, ale domácí kanonýr signalizoval, že faulován nebyl. Krásné gesto fair play, za které se zaslouží zatleskat. Další velká šance přišla po přímém kopu Hynka, jenže dělovku P. Klince Mikoláš odvrátil na roh. Přišla rychlá akce Litoměřicka, kterou umožnil chybující Břečka a Frank poslal hosty do vedení. Klíma v bráně si sice na míč sáhl, ale ten se zastavil až v síti za jeho zády. Pět minut před přestávkou zahodil tutovku hostující Flégl, který vlétl do vápna a z první těsně minul.

Do druhé půle poslal trenér Žatce na hřiště Filipa Klince a Hassmana, ale výkon domácích se příliš nezlepšil. Hostující Flégl měl v 70. minutě další velkou šanci, ale Klíma stačil odvrátit na roh. Za pár minut přišla chyba bránícího F. Klince, přes kterého přešel Marič a střelou k tyči navýšil vedení hostujícího celku. Dvě minuty před koncem. Se kolem F. Klince prohnal Šraga, odcentroval na J.Mikoláše a ten trefil břevno domácí branky.

Slavoj tak přišel o důležité body z domácího hřiště, když herně určitě nebyl horším týmem. Nedokázal ale dávat branky, na které hraje. „Drželi jsme tempo, nasazení, kluci se snažili, ale bohužel se trápíme ve finální fázi. Děláme stále stejné chyby a pak dostáváme laciné góly. Nechceme se vymlouvat na rozhodčí. Musíme dávat branky. Hosty dnes podržel gólman, ale my jsme mu to usnadnili, když většina střel šla do něj. Určitý progres tu je. Mladí hráči odvádějí slušný výkon, ale máme ještě před sebou hodně práce. Škoda, že se zatím tolik nedaří Petru Klincovi, jako v loňské sezóně,“ litoval po zápase trenér Slavoje Libor Klíč.

FK Slavoj Žatec – FK Litoměřicko 0:2 (0:1). Branky: 25. Frank, 74. Marič. Rozhodčí: Kuriljak – Rouček, Davignon, ŽK: 1:1. Diváci: 100. Slavoj Žatec: Klíma – Zmrhal, Buček (83. Svoboda), Paul, Břečka (46. F. Klinec)– Zimola (73. Svída), Hynek, Zelinka (65. Smékal), Pinkr (46. Hassman) – P. Klíč, P. Klinec. FK Litoměřicko: V. Mikoláš – Dura, Hruška, Hnát, Novotný – Šraga, Marič, Rapavý, Hranička (83. Skála) – Frank (65. J. Mikoláš), Flégl.

Jaroslav Tošner