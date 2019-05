Začátek byl z obou stran hodně opatrný. Po čtvrt hodině přišla první vážnější akce Jiřetína a hned z toho byl gól. Hosté zahrávali trestný kop, ten mířil do zdi a k odraženému míči se dostal jako první Hlaváček. Pohotovou střelou překonal Hnízdila. Slavoj se dostával jen těžko před branku soupeře, jeho akce končily ještě před vápnem. Když Paul, jeden z nejzkušenějších zadáků Slavoje, doslova namazal Koptovi, vedli hosté už o dva góly.

Ani druhá branka domácí neprobudila k větší aktivitě. Hosté pozorně bránili a domácím nic nedovolili. Až závěrečná pětiminutovka byla v podání Slavoje zajímavá. Centr Petra Klince vyhlavičkovával z odkryté brány Hlaváček před dotírajícím Pinkrem. O minutu později poslal Hynek centr Zelinky hlavou těsně nad. Horní Jiřetín tak do šatny odcházel zcela zaslouženě s dvoubrankovým vedením. Slavoji prakticky nic nedovolil a držel jej v bezpečné vzdálenosti od své branky.

Do druhého poločasu nastoupil zcela jiný Žatec. Hýřil aktivitou, hrál rychle, zpřesnil kombinace. Do hry vrátil svůj tým ve 48. minutě Pinkr, když po zákroku na Klince těsně ve vápně nechal rozhodčí Zitko pokračovat ve hře, opuštěného míče se ujal Pinkr a poslal jej do sítě. Další šanci měl Hynek, který těsně minul levou tyč. Krátce na to Klinec netrefil odkrytou bránu. Za pár minut založil Klinec útočnou akci po levém křídle, přenesl hru na druhou stranu, kde se mu nabídl Zimola, ten dal před branku Hassmanovi a bylo srovnáno. Hosté najednou začali zmatkovat a jejich hra se rozsypala jak domeček z karet. V 73. dostal ideální přihrávku rozeběhnutý Klinec, který akci dovedl do gólového konce. Pak na chvilku hosté vzpamatovali, dokonce nastřelili tyč, jenže poslední slovo měli domácí. Dvě minuty před koncem vyrážel Aschenbrenner tvrdou střelu Hynka a v závěrečné minutě pečetil výsledek střelec Klinec z brejku.

„O přestávce jsem musel trochu zvýšit na kluky hlas a připomenout jim, co jsme si říkali před utkáním. V prvním poločase jsme to hráli přes vysokého Svobodu, což nemělo šanci na úspěch. Hodně jsme kazili, hráli jsme staticky. Po přestávce jsme zjednodušili a zrychlili hru, což nám přineslo ovoce. Musím klukům poděkovat, že otočili výsledek z hrozivých 0:2 na 4:2. Ještě nemáme jistotu záchrany, Stále je ve hře 12 bodů, ale dnes jsme udělali hodně důležitý krok k udržení soutěže. Teď už by jsme to měli uhrát. Máme ale problémy se sestavou a k tomu nás čeká ve středu pohárové utkání v Jílovém,“ hodnotil po zápase trenér Slavoje Pavel Koutenský.

FK Slavoj Žatec - TJ Sokol H. Jiřetín/FK Litvínov 4:2 (0:2)

Branky: 48. Pinkr, 65. Hassman, 73. a 90. P. Klinec - 14. Hlaváček, 28. Kopta

Rozhodčí: Zitko - Mollinger, Materna

ŽK: 0:2

Diváci: 100

Slavoj Žatec: Hnízdil - Břečka, Zmrhal, Macháček, Paul - Hassman, Pinkr, Hynek, Zelinka (89. Smékal), Zimola - P. Klinec

Sokol Horní Jiřetín: Aschenbrenner - Levý (55. Polák), Banovič, Macháček, Hlaváček - Broskovics, Záruba, Svoboda, Fišer - Kopta, Polcar



Jaroslav Tošner