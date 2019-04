Slavoj Žatec chtěl odčinit debakl z minulého kola ve Vilémově, kde inkasoval půl tuctu branek. Modlany zase toužily potvrdit dobrou jarní formu. Nakonec se smáli Žatečtí, zvítězili 3:2.

Utkání začalo v netradičním čase a chladném počasí ve vlažném tempu, hrálo se od vápna k vápnu. Běžela 20. minuta, ve které utekl po levém křídle Hassman, odcentroval na Petra Klince, ten přiťukl do běhu Pinkrovvi a ten bez problémů zavěsil. Za osm minut to bylo už 2:0. Centr Hassmana poslal rybičkou do sítě Petr Klinec. Netrvalo dlouho a k vidění byla třetí a zároveň také nejhezčí branka v síti Baníku. Petr Klinec zahrával přímý kop, ten se odrazil od zdi a dostal se k Hynkovi, který si míč v rohu velkého vápna zasekl a poslal jej do šibenice.Žatec svou hrou nijak neoslňoval, ale byl produktivní. Modlany domácí branku vážněji neohrozily.