Zápas se hrál na umělém povrchu za velmi větrného a chladného počasí.

Trenér Koutenský si do jarní části přivedl Jana Hynka, který dříve hrával za Slavoj, ale pak šel se svým trenérem do Souše i do Rakovníka.

Utkání začalo ve velmi svižném tempu. Hassman doslova prolétl po levé lajně, ale na centr mu již došel dech. Míč si vzali hosté a ze své první útočné akce poprvé, a jak se nakonec ukázalo i naposledy, ohrozili branku Slavoje. Akci Jílového zastavili domácí faulem. Následoval trestný kop. Míč si postavil Geher, krátký rozběh a střela z jeho kopačky mířila neomylně pod břevno. Gólman Slavoje Hnízdil byl ale dokonale připraven a střelu vytáhl nad bránu. Tisíckrát otřepané pořekadlo „nedáš – dostaneš“ opět přišlo ke slovu. Žateckou útočnou akci rozjel Zimola, zbavil se obránce a měl dostatek času přesně odcentrovat před branku, kde jeho přesný centr přetavil v úvodní branku Petr Klinec. Uplynuly pouhé tři minuty a akce jak přes kopírák. Zimola se na pravé straně uvolnil, odcentroval od lajny na Klince před brankou a kanonýr Slavoje dal hlavou druhý gól. Žatec dál mlel svého soupeře a bylo jen otázkou času, kdy přidá další branku. Běžela 20. minuta a v ní kopali domácí tři rohové kopy v řadě. Ten třetí z pravé strany Honzovi Hynkovi vyšel parádně a Macháček dával hlavou na 3:0. Netrvalo dlouho a Hassmam se chvilku radoval ze čtvrté branky, než si všiml, že byl máván ofsajd.

Druhou půli začali domácí trochu vlažněji, ale stále měli výraznou převahu. Obrovskou šanci doslova zahodil J. Hynek, když místo střely poslal na branku soupeře spíše malou domů. Míč se dokutálel k tyči, narazil do ní a zastavil se. Domácí to ale nemuselo mrzet. Petr Klinec nejdříve zkompletoval hattrick, když chladnokrevně proměnil své sólo a za dvě minuty přidal svou čtvrtou branku dne po fotbalové parádě. Prosadil se totiž mezi dvěma bránícími hráči, Justem a Geherem a jeho střela prošla pod padajícím gólmanem Smutným do sítě. Po této brance šel Klinec na střídačku a přenechal své místo na hřišti veteránovi Zelinkovi, kterého trochu limitovala bolavá záda. Pro Klince to byla již 16 branka v patnácti utkáních v soutěži. Velmi dobrý výkon v utkání odvedl Zimola, který tvořil hru a připravil řadu šancí pro své spoluhráče. Žatec už v poklidu utkání dohrál a připsal si potřebné tři body do tabulky. Příští týden ho čeká první okresní derby na hřišti Dobroměřic.

„Zasloužená výhra. Byli jsme bojovnější, organizovanější. Kluci zúročili to, co jsme natrénovali. Troufám si říct, že jsme i v minulém utkání v Modré byli lepším týmem, ale prohráli jsme. Takový už je ale fotbal. Máme problémy s trávníkem. Zatím trénujeme tady na umělce a první utkání na trávě bylo to v Modré. Chtěli by jsme trénovat v Blšanech, ale problém je v tom, že se kluci sejdou až pozdě odpoledne. Musíme jít dál zápas od zápasi a vyhrabat se ze spodních pater tam, kam patříme," hodnotil utkání trenér Pavel Koutenský.

FK Slavoj Žatec – FK Jílové 5:0 (3:0)

Branky: 9., 12., 67. a 69. P.Klinec, 20. Macháček.

Rozhodčí: Čáka – Dočekal, Klimpl.

ŽK: 0:1.

Diváci: 100.

Žatec: Hnízdil – Břečka, Zmrhal, Macháček, V. Sýs – Hassman (77. J. Sýs), Paul, J. Hynek, Zimola – P. Klinec (70. Zelinka), Pinkr (81. Svída).

Jílové: Smutný – Doubek, Reichelt, Just, Michalec (67. Horyna) – Farkaš (46. Horáček), Geher, Vait, Kudrna – Červenka, Kolář.



Autor: Jaroslav Tošner