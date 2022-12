Sobotní duel Oldřichov - Žatec nabral po necelé půlhodině zcela rozdílný kurz, než kterým se řídil od prvních minut. Slavoj byl totiž mnohem aktivnější, gól ale nedal. Po faulu na Ledna však zahrával pokutový kop Zícha a byl úspěšný. Pět minut před přestávkou našel Pour průnikovou přihrávkou mezi stopery Bartka, který zvýšil už na rozdíl dvou branek. A když téměř s poločasovým hvizdem sudího Bauma koníčkem rozjásal hrstku fanoušků domácích Zícha, zdálo se být jasno. „Žatec pak na nás vletěl, chtěl dát brzy gól, který by ho vrátil do zápasu. Povedlo se mu to ale až v 69. minutě. Pak jsme odolávali, inkasovali jsme až v nastavení," přibližuje František Schrenk. „Rozhodnout jsme ale mohli už dřív, jen jsme brejkové situace neřešili dobře," dodává.