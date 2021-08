Hráčský kádr Slavoje se příliš nezměnil. Trenér Pavel Koutenský posílil zadní řady. Obranu diriguje zkušený Lukáš Beneš, který má za sebou působení na Kladně i obou celcích Rakovníka. Modlany, které nemají ambice jako Žatec, který by rád byl na špici soutěže, s kádrem také příliš nezatřásly; z Krupky přišel ligou políbený Sigmund.

Po úvodním oťukávání se Slavoj začal dostávat před vápno soupeře, ale jeho útoky končily na nepřesnostech. Dvě nadějně rozjeté akce nedovedl do zakončení Pavel Klíč. Obrovskou šanci měl ve 20. minutě Hoferica, který jen pár metrů před vápnem zachytil špatné vyhození gólmana Modlan. Jeho pohotová střela však šla lehce nad branku. Střelu Pinkra ze 38. minuty pak tečoval hostující obránce na roh. Petr Pinkr měl na kopačce další tutovku dvě minuty před přestávkou, ale z malého vápna trefil jen nohy Šiltra v brance Baníku.

Rovněž druhý poločas měl Slavoj výraznou převahu. Do šancí se však dostával jen těžko. Byli to paradoxně hosté, kteří mohli dát branku. Po rohu Stožického však složitou situaci před brankou vyřešil brankař Slavoje Michal Klíč. V následující minutě šel do hry kanonýr Slavoje Petr Klinec, který vystřídal tápajícího Pavla Klíče, jemuž nepomohla ani výměna kopaček o přestávce. Hned první dotek s míčem a střela na branku. Klincovu střelu však Šiltr poslal na roh. Běžela 80. minuta a v ní ve vápně fauloval hostující Dolejška pronikajícího Hofericu. Jasná penalta. Míč si na značku pokutového kopu postavil Honza Hynek a s jistou proměnil. V 85. pak Hassman obral před vápnem o míč Verbíře, který váhal s rozehrávkou, udělal Šiltrovi kličku a do prázdné brány zvyšoval na 2:0 pro Slavoj. V samotném závěru si domácí zkomplikovali situaci. Ve vápně faulovali Sigmunda a kopala se další penalta. Michal Klíč však záměr Stoického vystihl a jeho střelu kryl.

Žatec tak úvodní zápas zvládl a v příštím kole zajíždí do Lovosic. Modlany čeká domácí premiéra s Horním Jiřetínem.

„Byli jsme lepší, fotbalovější, bohužel nás trochu zradila koncovka. Kluci ale předvedli, že kombinační hra a rychlost na balónu nám bude dělat dobré výsledky. Měli jsme tam zbytečné ztráty, předfinální část jsme řešili zbrkle, trefovali jsme brankaře a celou defenzivu Modlan, ale jsem rád za tři body. Mrzí mne posledních pět minut. není možné si po vlastním rohu nechat dospět akci do penalty a pak vytvořit trochu chaos. Jinak ale za 85 minut zasloužená výhra. Petr Klinec laboroval se zraněním celou přípravu. Má problémy dlouhodobějšího rázu. Nyní to byl kotník, předtím koleno, ale je to zkušený hráč a věřím, že se do toho dostane. Problémy nám dělají směny, na které kluci dělají. Sestava tak není vždy ideální, ale stejný problém mají i jiné kluby,“ hodnotil po utkání trenér vítězů Pavel Koutenský.

FK Slavoj Žatec – SK Baník Modlany 2:0 (0:0)

Branky: 81. J. Hynek (K), 85. Hassman.

Rozhodčí: Suchánek – Slívko, Cvachoušek, ŽK: 2:4. Diváci: 100.

Slavoj Žatec: M. Klíč – Levý, Uhlík, Beneš, Škarda (67. Suchan) – Hassman (87. Svoboda), J. Hynek, Hoferica, Minařík – Pinkr, P. Klíč (76. P. Klinec).

Baník Modlany: Šiltr – Dolejška, Helísek, Doležal (69. Láska), Verbíř – Ludík, Hennebichler (81. Salák), Šedina (46. Stožický), Kupka, Sigmund – J. Vavrinec.

Jaroslav Tošner