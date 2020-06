Utkání o třetí místo Korona Cupu mezi Dobroměřicemi a Blažimí mnoho diváků v sobotním horkém odpoledni nepřilákalo. Počasí a konci sezóny odpovídala také úroveň hry. Po poměrně nezáživném prvním poločase měli domácí dvoubrankový náskok. Po přestávce už hosté nevzdorovali a utkání se změnilo v exhibici.

Dobroměřice (v bílém) vybojovaly třetí místo v turnaji, když devíti brankami rozdrtily Blažim. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Dobroměřičtí byli zklamáni z boje o pouhé třetí místo, věřili si na prvenství. V duelu s Blažimí se dlouho nedokázali dostat do brankové příležitosti. Ta přišla až ve 38, minutě a hned jim přinesla gólovou radost. Matýáš se dostal po dlouhém pasu do sólového úniku. Jeho střelu gólman Náujemník neudržel a z dorážky se střelec Dobroměřic již prosadil. Hned v následující minutě se dostal do šance Maliňák, ale ze střelecké pozice jej vytlačil brankař Nájemník. Pak se z gólu po centru Myšáka radoval opět Matyáš, ale byl mu odmáván ofsajd.. Branky se domácí přeci jen dočkali. Zpoza vápna skóroval krásnou střelou Maliňák.