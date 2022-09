FOTO: Zklamaný Zelinka ze Sedla: Bílině jsme to hodně usnadnili

K utkání pátého kola fotbalové A třídy přijel do Nového Sedla lídr soutěže z Bíliny, který by se rád po čase vrátil do přeboru kraje. Po závěrečném hvizdu se mohl radovat z výhry, ale navzdory výsledku nebyl výkon až tak přesvědčivý.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Střetnutí Nové Sedlo - Bílina ovládli hosté. | Foto: Jaroslav Tošner

Kanonýr Deníku Dal devět gólů za zápas. Brom hraje hokej i fotbal, pálí jako vzor Lewandowski Stačil jeden neskutečný zápas a hned je Kanonýrem Deníku a zároveň nejlepším střelcem okresního… Od úvodního hvizdu zamkli hosté domácí borce na jeho polovině, ale nedařilo se jim vytvořit si větší šanci. Ta první velká přišla v 19. minutě a dostal se do ní Schüssmann, jenže nedokázal pohotově zakončit a nastalém závaru zasáhl včas u tyče Lhoták a poslal míč na roh. Za pět minut zmařil tutovku hostujícího Mirgy pozorný gólman Krulich. Další Mirgova střela šla nad a tvrdou střelu Tótha z 18. metrů Krulich vyrazil. Potom přišla první šance domácího celku a měl jí z nařízeného přímého kopu Břečka. Těsně však minul. Do konce poločasu zbývaly tři minuty, když centr do vápna usměrnil mezi tyče hlavou kapitán hostí Šoufek. Krulich sice míč vytáhl, ale jen na tyč a odražený míč skončil za jeho zády. Dobroměřice ovládly přestřelku. "Stále hledáme správnou sestavu." Po změně stran se obraz hry výrazně změnil. Domácí již nepůsobili zakřiknutým dojmem a byli rovnocenným soupeřem. Srážely je však individuální chyby. Už po třech minutách druhé půle vyslal tvrdou střelu na Krulicha Skuthan, ale gólman Sedla jí vyrazil na roh. Pak zahrozili domácí. Těm se sice podařilo srovnat, jenže branka pro ofsajd nebyla uznána. Pak kopali dva rohy za sebou a po tom druhém se pokoušel prosadit Kohout. S jeho pokusem si však Vondráček v bráně Bíliny poradil. Opět přišlo ke slovu známé nedáš - dostaneš. V 66. minutě poslal po centru Katreniče nechytatelnou střelu do šibenice volný Toth, kterému domácí obrana ponechala dost času i prostoru. Potom vyrobil neuvěřitelnou hrubku domácí Novák, který doslova namazal na další gól Iljazimu. Teprve pak se brankově prosadili i domácí, když přízemní střela Melichara se zastavila až v síti Bíliny. Jenže přišla další chyba v obraně Sedla a další branka v jeho síti. Dúrazný Schüssmann vybojoval u zadní čáry míč, poslal jej před branku na volného Šebora a ten pohodlně překonal bezmocného Krulicha. V závěru ještě orazítkoval Iljazi břevno a nedůraznou dorážku Katreniče Krulich bez problémů lapil. „Za mě Bílina velké zklamání. S takovým fotbalem by v kraji neuspěli. My jsme jim dnes hodně pomohli. Nabídli jsme jim čtyři šance a oni je využili. Měli v prvním poločase větší držení míče, ale jinak bal zápas vyrovnanej. Nerozebrali nás. Teď si to musíme vyhodnotit, protože děláme individuální chyby. Bohužel nám hodně chyběl Krejčík, kterého trápí achilovky," hodnotil zklamaný domácí Richard Zelinka. Mäki zvládla svůj první půlmaraton. Problém nastal jen na občerstvovačce, řekla TJ Nové Sedlo – FK Bílina 1:4 (0:1) Branky: 73. Melichar – 42. Šoufek, 66. Tóth, 70. Iljazi, 81. Šebor. Rozhodčí: Pašek – Schreiner, Čáka, ŽK 3:1, 100 diváků. TJ Nové Sedlo: Krulich – Kulhavý (74. Zelinka), Novák, Hon, Vořechovský – Lhoták (46. Sitár), Břečka (84. Černý), Paul, Kohout – Melichar, Baierl (65. Jarolím). FK Bílina: Vondráček – Baran, Brůna, Šoufek, Blažek – Šebor, Skuthan (84. Sukdolák), Tóth (79. Demeter), Schüssmann (84. Kirvej) – Mirga (61. Iljazi), Katrenič. Jaroslav Tošner

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu