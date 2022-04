„Dnes to bylo ubojovaný. Měli jsme tři šance a dali jsme tři góly. Máme sice velkou marodku, ale musím pochválit ty patnáctiletý kluky. Rozhodl klučina, který s námi nikdy nehrál a ani jsem ho neviděl na tréninku. Je to frajer. Docela je mi líto soupeře. Měli šance, ale my byli hodně efektivní. Teď si to můžeme jít užít,“ usmíval se dobře naložený dobroměřický kouč David Holeček.