Chomutovský stadion trenér Žatce Jan Hyneš dobře zná. Na finále poháru se těšil a známé prostředí, kde také trenérsky působil, mu přineslo štěstí. Jeho Žatec tady ve finále krajského poháru po penaltách porazil Litoměřicko 1:0 a Hyneš si mohl na krk navléct se svým týmem zlaté medaile. Zdá se, že tahle mise bude mít sladkou tečku.

„Bylo to dramatické utkání. Hrálo se 0:0 a pak se šlo na penalty, které jsou loterií. Dneska to byl hlavně bojovný výkon, protože Litoměřicko bylo aktivnější, byli více na balonu. My jsme v prvním poločase hodně kazili, byli nervózní. Možná ta tíha toho, že jde o finále nám svazovala nohy a o poločase jsme si to také řekli – abychom byli více v klidu, hráli pomalu a vyplatilo se. Ve druhé půli zase tolik šancí stoprocentních Litoměřicko nemělo. Byl to hodně bojovný výkon z obou stran. Vybojované finále,“ oddechl si spokojený trenér Slavoje.

Do Žatce přišel Jan Hyneš v zimě na záchranářskou misi a vypadá to, že i na tomto poli bude úspěšný. Žatec se vyhoupl po nedávné sérii povedených výsledků na dvanácté místo. Hyneš se před nástupem na lavičku pojmenoval v legraci krizovým manažerem. Není na záchranářské misi poprvé. Vlastně by se s mírnou nadsázkou mohl nazvat Franzem Strakou krajského fotbalu. Podobnost se známým trenérem, který tahá z bryndy týmu v nejvyšších fotbalových patrech, tu rozhodně je.

„Nezažil jsem záchranářskou misi poprvé. Už jsem to i říkal, že jsem jako krizový manažer, že musím být u týmu, kde se hraje o záchranu. Zažil jsem to v Perštejně, v Chomutově a teď znovu v Žatci. A také jde u mne o druhý pokus o pohár, protože když jsem byl poprvé v Perštejně, tak jsme se taky zachránili, také byli ve finále poháru. Dneska jsem si přál, abychom to zlomili, abychom vyhráli. Ta sezona, pokud se zachráníme a na 90 procent to tak vypadá, tak se bude hodnotit úspěšně,“ usmívá se žatecký kouč, kterého v krajském přeboru čekají ještě dva zápasy a to v Neštěmicích a domácí důležitý souboj s poslední Krupkou.