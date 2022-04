Po změně stran byli hosté aktivnější a také nebezpečnější. V 51. minutě zahrávali přímý kop, který se dostal k nepokrytému Brejchovi a ten snížil. Pak měl trochu smůly Maliňák, jehož střela v 68. minutě lízla horní stranu břevna. A opět přišlo na řadu přísloví nedáš-dostaneš. Hned z protiútoku si domácí obrana vybrala slabší chvilku a ze závaru před brankou vytěžil vyrovnávací branku Ryška. Hned v následující minutě musel Pechar zasahovat proti střele Záhradského mířící do šibenice. Další obrovskou šanci měl hostující Čermák, který se ukvapil se střelou a pálil hodně vedle. A tak přišel trest. Tři minuty před koncem základní hrací doby rozehráli Mistoler s Myšákem roh na krátko, centr do vápna viktoriáni ještě odvrátili, ale na opakovaný centr si naskočil dorostenec Čimpera a hlavou rozhodl o výhře Dobroměřic.

Dobroměřice vyhrávají jako orchestr. Pomohl i brankář zn.: last minute, ví kouč

K příštímu utkání jedou fotbalisté Dobroměřic do Klášterce nad Ohří.

„Dnes to bylo ubojovaný. Měli jsme tři šance a dali jsme tři góly. Máme sice velkou marodku, ale musím pochválit ty patnáctiletý kluky. Rozhodl klučina, který s náma nikdy nehrál a ani jsem ho neviděl na tréninku. Je to frajer. Docela je mi líto soupeře. Měli šance, ale my byli hodně efektivní. Teď si to můžeme jít užít,“ hodnotil po utkání trenér vítězů David Holeček.

FK Dobroměřice - SK Viktorie Ledvice 3:2 (2:0)

Branky: 24. Myšák, 28. Maliňák, 87. Čimpera - 51. Brejcha, 68. Ryška. Rozhodčí: Lesák - Jansa, Vlašič, ŽK 0:3, 150 diváků.

FK Dobroměřice: Pechar - Plachý, Vild, Reh, Pergl - Holub (76- Kamír), Mistoler, Maliňák, Štekl - Lazarik (76. Čimpera), Myšák.

Viktorie Ledvice: Kukla - Mergl, Popp, Brejcha, Ryška (73. Říha) - Záhradský (73. Procházka), Boušek, Zimmermann (20. Vlasák), Koudelka, Čermák - Novák (61. Bánon).

Vítězný obrat Letenských. Sparta skolila Baník. Teplice překvapily pod Ještědem

Jaroslav Tošner