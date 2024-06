Polepšil si především v předchozích dvou kolech. Nejprve kryrský nováček zničil 12:1 Osek, týden poté si vyšlápl i na poslední Rašovice, když vyhrál 10:2. Nítek byl ústřední postavou obou duelů, pokaždé se do listiny střelců zapsal osmkrát. „Řekl bych, že se sešlo vše dohromady. Soupeři patřili sice k těm horším, ale na druhou stranu nám vyšlo téměř vše, na co jsme sáhli," tvrdí.

Tou fantastickou kanonádou jste se vyšvihl na čelo žebříčku kanonýrů soutěže. V posledním kole máte doma Perštejn, Klášterec, který má Faltuse, jenž dal stejný počet branek jako vy, hostí silné Chlumčany. Věříte si, že nastřílíte více branek než on? A vypsal klub nějakou prémii pro nejlepšího střelce soutěže, aby vás ještě více motivoval?

Kdyby mi někdo řekl před začátkem soutěže, že budu v posledních zápasech bojovat se střelci týmů z horních příček tabulky, nevěřil bych mu. Na druhou stranu je to příjemný pocit a lhal bych, kdybych řekl, že si nevěřím na to, abych to dotáhl do konce. Největší odměna, kterou bych si za to mohl přát, je oslavit to společně s týmem, díky kterému bych to nedokázal, což si uvědomuji.

Předpokládám, že vás ta střelecká exploze něco stála, že jste musel platit do klubové pokladny „pokutu". Kolik? Měl pokladník radost?

Ano, to máte pravdu. Pohybujeme se v řádech stovek, nic markantního. Stejně se peníze použijí na dokopnou a o to víc si jí užijeme. A pokladník má radost z každé „pokuty". (úsměv)

Co vaše radost? Dvakrát osm branek, to je přeci jen mimořádný střelecký počin. Radoval jste se z první branky stejně jako z šestnácté, nebo jste to pak bral jako samozřejmost, že to tam padá?

Od malička dávám góly a stále nemám dost. Užívám si každý gól stejně. neskutečně mě to baví, ale je pravda, že po každém dalším gólu slavím méně. Měl by tam být i určitý respekt k soupeři.

Byla některá z těch branek něčím výjimečná?

Nevím, jestli byla výjimečná, ale pěkný byl například poslední gól, kdy jsem přešel přes celé vápno a několik protihráčů až do brány. Takové góly mě baví nejvíc.

Jaká byla reakce spoluhráčů, když se vám povedlo se takhle střelecky zapsat do historie?

Jsme skvělá parta, která spolu drží. Máme drtivou většinu odchovanců, což znamená, že si na hřišti rozumíme. Věřím, že celý tým ví, že jde o týmový úspěch a užívá si to semnou jako jeden celek.

A co protihráči? Určitě si všimli, že máte svůj den…

To ano. Bylo příjemné, když mě ke konci zápasu prosili, abych už zvolnil. Ale mě to naopak ještě více namotivuje. Tak by to mělo být.

Předpokládám, že tolik branek v jednom zápase jste dal možná tak v přípravce. Vedete si nějaký deníček kanonýra, kam byste si své góly psal? Máte přehled o tom, jak se vám daří?

Ano, naposledy rozhodně v přípravce. Deníček si sice nevedu, ale vždy jsem měl jedno pravidlo - kamkoliv přijdu, tam chci být vždy nejlepší střelec. Musím říct, že se mi to často dařilo. Takže nemám detailní přehled, ale vím že góly dávám. To mi bohatě stačí.

Kdo se nejvíc podílel na vašich gólech. Máte nějakého dvorního nahrávače?

Určitě bych mohl někoho vyzdvihnout, ale za mě je rozhodně důležité říct, že to začíná u gólmana a u mě končí, takže každý gól beru tak, že se na tom podílí celé mužstvo.

Jak jste spokojeni se sezonou z pohledu týmu?

Sezona dopadla za mě moc dobře. Nebudu tajit, že logicky jako nováček soutěže jsme měli ambice hlavně zůstat v soutěži a důstojně čelit týmům, které jsou už v krajské soutěži ostřílené. Někdy se to tak úplně nepovedlo, ale kdo může říct, že dal doma vítězi soutěže „bůra". To se rozhodně počítá.

Bude ta příští ještě lepší? Zaútočíte na postup?

Budeme jednoznačně pracovat na tom, aby příští sezóna byla minimálně stejně úspěšná, jako je ta letošní. Ale uvědomuji si, že soupeři nás už mají nějak nakoukané a určitě nás nepodcení jako se letos již párkrát stalo. Ale myslím, a teď můžu mluvit za celý tým, že uděláme maximum pro co nejlepší výsledek i v příštím roce.

Nebude o vás zájem z vyšší soutěže? Bral byste přestup do například do Žatce, do Loun?

Bylo by hezké vědět, že o vás někdo jeví zájem, ale musím potencionální zájemce zklamat. Už jsem prošel pár klubů, ale vrátil jsem se do Kryr, kde jsem doma . Cítím, že zde je mé místo.

Máte výborné fanoušky. Máte od nich nějakou prémii za vstřelené branky? Třeba že vám koupí po zápase pivo a tak podobně?

Naši fanoušci jsou něco neuvěřitelného! Dříve jsem to nějak nevnímal, ale postupem času jsem se naučil se jejich fanděním namotivovat. Bohatě mi stačí když mi poté pogratulují a řeknou, že si to užili. To je pro mě to největší potěšení.

Prozraďte něco o sobě… Jaké máte ve fotbale přednosti, co vaše slabiny.

Moje přednosti? Vzhledem k mé výšce to bylo vždy o rychlosti a mrštnosti. Slabinu vidím v bránění; moc mi to nevoní, což ale neznamená, že bych se týmu nesnažil vzadu pomoct.

Jaký máte největší fotbalový zážitek? Kromě těch dvou posledních zápasů…

Největším fotbalovým zážitkem je rozhodně minulý rok postup z okresu. Zažil jsem i jinde postupy, ale tenhle byl něčím speciální. Řekl bych, že v tom, že většinu kluků znám od malička. Proto to, co jsme minulý rok dokázali, byl jen těžko popsatelný zážitek.

Máte nějaký svůj fotbalový vzor? Někoho, koho obdivujete, napodobujete?

Nedá se říct, že ho přímo napodobuji, ale od malička hltám každý zápas Cristiana Ronalda. Jsem rád, že jsem mohl vyrůstat v době, kdy jsem mohl pozorovat nejlepšího hráče historie.