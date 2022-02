Čekali jste to vůbec?

Tím, že přišli hráči z divizními zkušenostmi nebo z krajského přeboru, tak jsme doufali, že budeme patřit do první pětky. Tohle je bonus.

Dali jste 63 branek, z toho Pavel Melichar, nejlepší střelec soutěže, 18. To je skvělé, že?

Jsme rádi, že nám to v útoku šlape. Pavel hraje útočníka dlouhodobě, působil i v Německu. Je mu sice 46 let, není logicky rychlík, ale umí si najít místo, je dravý a má instinkt. Na jaře bude pokračovat a věříme, že další trefy přidá.

Našel byste vůbec vady na kráse?

Škoda zápasu se Strupčicemi, tam se nám ale dlouhodobě nedaří. Kolikrát jsme tam i vedli, třeba o dva góly, ale náskok nakonec stejně neudrželi.

Melichar tedy zůstane, jaké budou další změny v kádru?

Zatím neodešel nikdo, o příchodech jednáme, jeden dva hráči. Nechci zveřejňovat jména ani posty, nechám si to zatím pro sebe.

Jak probíhá zimní příprava?

Začali jsme druhý týden v lednu. Bylo tam běhání, trénovali jsme i v Žatci, hrajeme fotbálek. Máme za sebou povedené soustředění ve Spořicích. To bylo peckové, protože se ho zúčastnilo 14 hráčů z 18. Měli jsme třífázový trénink, kluci, kteří museli do práce, tak dojížděli. Zatím nás míjí i covid a zranění, to zaklepu. Kluci, kteří potíže měli, se před kempem dali dohromady a tak nějak se všichni vymarodili.

Jak vypadaly přípravné zápasy?

Hráli jsme na začátek s Ervěnicemi, soupeře z vyšší soutěže porazili 5:4. Teď jsme jsme prohráli Bílině 2:3. Dalším soupeřem budou v pátek Louny B. Dál popravdě zatím nevím, to si řeší trenér, jaká bude generálka a podobně. Vše doladíme.

Jaké budete mít na jaře ambice?

Samozřejmě ambice máme nejvyšší, chceme být v první trojce.

Bavíte se o postupu do I. A třídy?

Ano, o postupu se bavíme, byla by to skvělá reklama, protože Sedlo tuho seutěž nikdy nehrálo. Chceme to zkusit, ale na druhou stranu to pro nás není vysloveně dogma. Víme, že je I. A třída rychlejší, psychicky by bylo nutné se připravit na to, že nebudeme tak často vyhrávat.

Kdo bude vaší nejvější konkurencí?

Samozřejmě Podpořany, jsou na tom dobře, i u nás se přes porážku 2:4 prezentovali dobře. Silné budou Strupčice, kousek od nás je Meziboří, které bude bude kousat, protože tam mají šikovné kluky.