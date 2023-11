„Za důležité body jsme rádi. ve Šluknově jsme uspěli už v minulé sezoně, kdy jsme se na definitivně zachránili,“ připomněl Jakub Černý, předseda Nového Sedla.

Spadl nám kámen ze srdce, muselo to být slyšet až v Žatci, řekl jeho trenér

Jeho týmu se vede na hřištích soupeřů výborně, díky čtyřem venkovním výhrám z pěti zápasů, tak patří mezi nejlepší v I. A třídě. V dalším kole přivítá Bílinu.

Naopak Šluknov opět potvrdil, že na podzim se mu daří více na hřištích soupeřů, než v domácím prostředí.

„Tentokrát nás to hodně bolí, protože to byl zápas, kde jsme měli určitě vyhrát za tři body. Začali jsme špatně, to nás rozhodilo. Po našem obratu jsme si mysleli, že vyhrajeme. Dali jsme i třetí branku, ta nám ale nebyla uznána. Penalty jsme měly lépe rozehrané, ale nedali jsme pátou a šestou,“ pravil Ladislav Čurgali, asistent trenéra Šluknova.