Dlouhá léta sázel branky „za kopečky", v Německu se mu významně dařilo. Výtečný byl i po svém návratu do vlasti, například dvě sezony nazpátek sestřelil Krásný Dvůr sedmi góly. „Kdyby nám všem bylo o takových deset let méně, tak by to bylo lepší, ale i tak jsme dobří," mávne rukou nad zmínkou o své slabší gólové produkci.

Sedlu se totiž na zeleném pažitu daří, 21 bodů v patnácti odehraných podzimních duelech rozhodně není špatnou bilancí. „Chtěli jsme být ve středu tabulky, tak jsme tam. Byl to náš cíl, v klubu proto panuje po podzimu spokojenost," tvrdí Melichar.

Důležitá je pro hráče, trenéry a vedení pohodová atmosféra, devátá příčka je příjemným bonusem. „Užíváme si to. Například z návratů ze hřišť soupeřů máme plno kuriozit a perliček. Ale raději je nebudu veřejně říkat," zubí se holohlavý sympaťák. Co ho nejvíc překvapilo? „Asi spoluhráč Michal Hon protože nastoupil na pozici šestky. A patřil k nejlepším v soutěži. Kluci budou vědět, o čem mluvím…"

Čelo tabulky střelců Nové Sedla (podzim 2023):

Josef Baierl 7

Marek Břečka 6

Michal Kohout 5

Marek Sitár 3

Když dostane za úkol ohlédnout se za uplynulým kalendářním rokem, rád zavzpomíná na střetnutí proti Dobroměřicím, které uzavíralo soutěžní ročník 2022/2023. „Porazili jsme je 5:3, já dal čtyři góly a na jeden přihrál. To byla paráda."

Na začátku nové sezony ale Nové Sedlo s vysokým favoritem na postup doma padlo 0:4. 9. března právě s Dobroměřicemi Melichar & spol. otevřou jarní část I. A třídy. „Bylo by hezké, kdyby se hned začínalo hrát. Ale ještě musím absolvovat celý tréninkový dril, abych byl připravený. U mě je to nutnost."

Jaké bude mít Pavel Melichar pro jaro cíle? „Žádné velké. Hlavně aby se nám dařilo, abychom se pohybovali v klidných vodách. Přejeme si udržet soutěž a zároveň bavit sebe a naše věrné fanoušky. No, a rád bych ještě pomohl nějakým tím gólem. A v soukromém životě by mě potěšilo vyhrát ve sportce," rozesměj se znovu fanoušek Bayernu Mnichov.

Pak ale zvážní, to když přijde řeč na zvýšenou agresivitu ve fotbale. „To se mi vůbec nelíbí, do fotbalu nepatří. Většina z nás hraje fotbal pro radost, na žízeň, chceme se odreagovat od běžných problémů. Možná to vzniká i tím, že za poslední dobu šla úroveň kvality rozhodčích dolů. Každý udělá chybu. Oni sami musí vědět, jestli je úmyslná, nebo ne. Více se do toho pouštět nechci. Hlavně ať se rozhodčí nechovají arogantně, to může vyústit právě v tu agresivitu. Podle mě by měl být z obou stran respekt."