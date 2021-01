Kouč Žatce ihned po přerušení podzimní části začal s vedením plánovat zimní přípravu, nasmlouvané byly i některé zápasy. „Chtěli jsme hrát v Žatci na umělce, pokud by to počasí dovolilo, tak i na přírodní trávě v Blšanech. Celkově bylo naplánováno 7 – 8 zápasů, vše je ale teď pasé,“ mrzí Koutenského.

„ČFL a divize měly původně začít poslední víkend v lednu, teď se oddaluje jejich začátek. Krajský přebor má odstartovat 20. února, ještě má možnost plánovaný začátek stihnout, ale za absolutně snížených možností přípravy,tréninku a možností přípravy.“

FAČR už dopředu avizoval, jak bude v případě nedohrání soutěží postupovat. „Pokud se odehraje alespoň polovina ročníku, může svaz určovat postupující i sestupující. Na dohrání tohoto modelu by mělo být až naprosto neskutečné množství času, které by asi historicky měnilo tabulky i zásahy do soutěží. Pokud se již hrát nebude, tak asi nastane stejný postup a model jako loni - bez postupů a sestupů. Jen se doplní počty týmu v tabulkách jednotlivých úrovní,“ zamýšlí se Koutenský.

Zatím tak probíhá velmi atypická příprava, i Žatečtí trénují individuálně. „Hráči dostávají mnou trenérsky připravený a pravidelně aktualizovaný plán, momentálně je zaměřený na fyzický objem, který se bude postupně měnit na rychlostní parametry. Bohužel práce s míčem a týmový trénink je zatím v nedohlednu. Pokud budou hráči plnit tento plán a budeme-li mít možnost začátkem února pracovat na hřišti, věřím, že během 3 – 4 týdnů dokážeme navázat na tréninkový proces. Pokud se ale hráči na individuální plán vykašlou, tak jim nepomůže ani trénink pětkrát v týdnu,“ upozorňuje žatecký lodivod.

Tvrdí, že naprostou katastrofou může být dlouhodobá sportovní nečinnost především pro mládež. „V oblasti mládeže vidím dlouhodobý problém, který současná krize okolo covidu může ještě prohloubit. Stačí se jen podívat na úzké počty mládežnických oddílů. V minulosti se dvakrát ročně prováděly talentové zkoušky, například v Blšanech, Mostech, Chomutově, Roudnici i jinde, dnes jsou i ve velkých městech rádi, že alespoň občas uskuteční nábor. Pokud oddíly nespolupracují se školami, je úbytek veliký. Často pak dochází k tomu, že si kluby mládež přetahují až nesmyslně a neuváženě. Mladí fotbalisté pak nejsou vytíženi ve větších klubech tak, jak by byli v těch, ze kterých odešli.“

