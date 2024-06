„Nebylo to z naší strany úplně optimální dneska. Hráli jsme i líp, ale dneska to bylo odmakané, takže si myslím, že bod z toho výborný a penalty ty už jsou jenom o štěstí. Chvála bohu my jsme proměnili všechny penalty, ale měli jsme i štěstí, když náš zachránila tyčka. Konečně také jednou štěstí na naší straně,“ usmíval se brankář Slavoje Michal Klíč. Před soupeřem, který je momentálně v tabulce nejvyšší krajské soutěže na třetí figuře ale smeknul.

„Litoměřicko je jedním z nejtechničtějších týmů, které v soutěži máme. Mají výborné hráče, výborný tým. Myslím si, že bod s nimi je zlatý. Nám na druhou stranu chyběli tři hráči. Hráli jsme s nimi o víkendu, možná to trošku výhoda byla, protože jsme to měli načtené. Ale to samé platilo i pro mě. Bohužel v zápase s nimi, jak jsem řekl, nám odpadli tři hráči, takže zlaté vítězství dneska. To už se nemusí nikdy opakovat,“ pronesl k zisku pohárové trofeje Klíč. Prožil divokou sezonu. Záchrana v krajském přeboru je blízko. Hotová ještě není, ale z devadesáti procent Slavoj pozici mezi krajskou smetánkou udrží.

„Začátek sezony jsme neměli optimální, trošku jsme se hledali. Měli jsme stále nějaké výpadky, ať už to bylo z hlediska hráčů, tak i zápasově jsme se nemohli dostat do tempa. Myslím, že nám pomohl právě jeden pohárový zápas a mám pocit, že to byly Černovice, kdy jsme to otočili z 0:2 na 3:2 a v tu dobu nám došlo, že dokážeme vyhrávat i těžké zápasy, nebo ty, které vypadají jako prohrané. Tam se to odrazilo a my vyhráli pět zápasů po sobě. Prostě horší byl ten podzim a teď jsme to na jaře nastartovali až na konci. Díky bohu, že to těmito důležitými body zachráníme. Záchranu už asi máme jistou, důležitý bude ještě poslední zápas sezony s Krupkou, kde se to snad potvrdí,“ věří šikovný brankář v úspěšnou a oslavnou dokopnou po sezoně.