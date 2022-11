V popředí tabulky k velkým rošádám nedošlo, sedm nejlepších klubů v pořadí připsalo výhry.

Tu nejvyšší zmiňované Chlumčany, které navíc hrály od 53. minut bez vyloučeného Petra Trhlíka. Novosedlice ale přijely pouze v deseti, takže se krátce po poločase v podstatě počet hráčů po vykartování domácího fotbalisty jen srovnal. „Už loni jsme Krásňáku dali kolem dvaceti, teď zase, ale já zápasy s takovým výkonnostním rozdílem nemám rád. Na druhou stranu nemůžu klukům říct, aby hráli na půl plynu na půlce hřiště. Zajímavější zápas asi odehrálo naše béčko, které porazilo 4:2 Černčice,“ řekl trenér Chlumčan Martin Svoboda.

Nejzásadnější je pro něj zmiňované vyloučení Trhlíka. „To nás mrzí, protože za smolné přišlápnutí protihráče asi dostane na další zápas stopku. Jinak se moc ten zápas hodnotit nedá. Oni to dávali nějak špatně dohromady, přijeli v deseti, nevím, co se tam děje. Nastříleli jsme 20 gólů a musíme se soustředit na další zápas v sobotu v Málkově,“ dodal kouč FK Chlumčany, který ztrácí na první místo tabulky jeden bod.

Brná je podzimním mistrem, sedmá plichta pro Žatec

Strupčice jsou rády, že dokázaly po kanonádě s Ohníčí udržet čelo tabulky, do kterého se vyšvihly v minulém kole.

„Útok je rozhodně naše velká zbraň. Máme tým dobře poskládaný, jsme tři zkušenější fotbalisté a kolem nás mladí kluci a dobře to funguje. Mladí běhají a my se vezeme,“ směje se Vrba a míří prstem vlastně na Michala Nechanického nebo Petra Nového, kteří se starají o gólovou parádu, když Nechanický se prosadil už osmnáctkrát a Nový devatenáctkrát a oba se drží na vrcholu tabulky střelců. Kapitán Jan Vrba zatím přispěl deseti góly, ale jeho role je jiná motivovat a držet partu, sunout tým od zápasu k zápasu a za postupem.

„Snažíme se kluky motivovat a povzbuzovat. Před každým zápasem jim říkáme ať si věří, ať se nebojí hrát. No někdy musím i zařvat,“ dokresluje Vrba.

Na dostřel dvojici nejlepších týmů se stále drží Meziboří, které je v tabulce třetí se ziskem rovných třiceti bodů. Na lídra ze Strupčic ztrácí bodů pět. Meziboří o víkendu vyhrálo 4:2 na trávníku Údlic, kde se od 66. minuty muselo obejít bez Liboměrského, který po druhé žluté dostal červenou kartu.

„Byl to zásah do vývoje utkání, ale naštěstí jsme se dokázali třikrát prosadit už v prvním poločase a jednou i v oslabení. Domácí dotahovali, ale nezbylo jim už moc času a jsem rád, že jsme dokázali zápas dotáhnout ke třem bodů,“ hodnotil mezibořský trenér Petr Spilka.

Sportovce už poosmé při Adventním běhu okouzlí historické žatecké kulisy

„Naším cílem bude přezimovat na příčkách, na které jsme se dostali, takže věřím, že do konce podzimu ještě nějaké body přidáme,“ dodal Spilka.

O čtyři body méně má nováček soutěže z Litvínova, který naposledy po penaltách 3:2 vyhrál v Podbořanech. Hosté mysleli na plné tři body. „Je to škoda, určitě jsme měli na to, abychom rozhodli zápas v normální hrací době a nemuseli do penalt, rozhodlo ale i vyloučení v našem týmu, kdy do sprch šel v 73. minutě Mikeska a nám už nezbývalo moc sil,“ řekl litvínovský trenér Tomáš Gergel, kdy sledoval i druhou červenou ve svém týmu, to když ve druhé minutě nastavení musel opustit hřiště Stejskal za vulgární kritiku rozhodčího.

Dobrou formu opět potvrdil Duchcov, porazil Obrnice 3:1, a dostal se do lepší poloviny tabulky. Sedmá výhra v šesti zápasech, z toho čtvrtá v řadě. „Teď jedeme k derby do Oseka, bylo by skvělé tu šňůru dotáhnout do konce podzimu a dostat se někam k 30 bodům,“ uvedl duchcovský trenér František Macháček.

A jak viděl zápas? „Měli jsme komplikace se sestavou, musel jsem zase nastoupit já. V prvním poločase jsme hráli výborně, mohli jsme dát osm gólů, ve druhém jsme se přizpůsobili tempu a hře soupeře, polevili a dovolili dát soupeři gól,“ uvedl kouč FK Duchcov.