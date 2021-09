Unikátní zážitek si tentokrát dopřejí fotbalisté Hostovic a Chabařovic. V rámci projektu Náš fotbal živě se totiž tyto dva týmy z I. B třídy skupiny A Ústeckého kraje utkají v přímém přenosu před kamerami České televize. Hraje se v úterý 28. září od 12 hodin.

Fotbalové hřiště v Hostovicích je kuriózní sklonem v podélném i příčném směru. Varování u vstupu na plochu | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Je to velká událost pro amatérský fotbal na Ústecku. Tajně doufáme, že společně trhneme rekord v návštěvnosti,“ vyjádřil se vedoucí pořadatelského klubu z Hostovic Roman Löffler. Ruku k dílu přiložili i Chabařovičtí, kteří se na sociálních sítích snaží sehnat co nejvíc fanoušků do hostujícího kotle.