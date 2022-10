Od úvodního hvizdu byli na těžkém terénu hosté lepším týmem, ale dlouho nemohli najít skulinu v domácí obraně. To fotbalisté Dobroměřic se dostávali před branku soupeře jen sporadicky a když se jim to povedlo, nebyli příliš nebezpeční. První větší šanci si hosté vypracovali ve 27. minutě a hned z toho byl gól. Schüssmann protlačil v pádu míč pod padajícím Boučkem a otevřel brankový účet svého mužstva. Hned v následující minutě zahrávala Bílina přímý kop v podání Smrže. Domácí při něm zahráli v pokutovém území rukou a kopala se penalta, kterou Smrž bezpečně proměnil. Černou šestiminutovku pro domácí uzavřel hlavou Ulip, který zhodnotil rohový kop Smrže. Až závěrečná pětiminutovka první půle patřila domácím. Nejdříve Matyáš hlavičkoval lehce nad. Ve 43. minutě byl před vápnem faulován Pergl, ale sudí Vajgl ponechal výhodu. Míč putoval po ose Lazarik – Maliňák k S. Čiperovi, který zblízka překonal Vondráčka v bráně.

Druhý poločas i vinou povrchu neměl takové tempo, jako ten první. Hodně vidět byl na straně domácích střídající Myšák, který byl v 70. minutě faulován ve vápně a kopala se další penalta. Maliňákův pokus sice Vondráček vyrazil, ale na dorážku neměl nárok. Kdo čekal, že se Dobroměřice po kontaktní brance zvednou, byl krutě zklamán. Stačily dvě minuty a hosté vedli zase o dvě branky, když Bouček vyrazil střelu Trba ke Smržovi a ten bez problémů překonal Boučka. Pak inkasoval Martin Němec na domácí střídačce červenou za slovní napadení pomezního. Další branka přišla opět z penalty.To Lazarik zatáhl ve vápně za záchranou brzdu a poslal k zemi pronikajícího Schüssmanna. Míč si na značku pokutového kopu postavil Smrž a pak dal svou třetí branku v utkání. V 83 minutě ještě snížil aktivní Myšák (rozhodčí jí omylem připsal Lazarikovi), ale další branky padaly už jen do sítě Dobroměřic. V 84. minutě hlavičkoval do sítě Kozler po přímém kopu Smrže a brankovou tečku udělal tři minuty před koncem dělovkou opět Kozler. V poslední minutě pak na druhé straně zahrozil Myšák, ale Vondráček jeho střelu lapil.

Bílina si výhrou upevnila vedoucí pozici v tabulce A třídy. Tápající Dobroměřice, které ve dvou utkáních inkasovaly 12 branek nastoupí za týden k dalšímu střetnutí ve Spořicích, které jsou až na 14, místě tabulky.

„Co k tomu říct. S tréninkem to nemá nic společnýho. Tam trénují s chutí, všechno jde podle představ a pak tohle. Upozorňoval jsem, že Bílina má čtyři super hráče. Napíšu to na tabuli, ale jestli z toho mají respekt, nebo strach ze soupeře? Ta kvalita tam prostě není. Nevím, co s tím budeme dělat. Mám jediný nápad, že se svlíknu a půjdu ještě hrát. Propadáme v obraně. Všude jsme druzí. Přitom hraje ve stejném složení, jako v loňské sezóně. Hádají se, nemluví spolu. Jsem z toho dně zklamanej. Bílinu sleduji, vím, že mají mladý šikovný kluky a čtyři hodně kvalitní hráče, které jsme si nepohlídali. Musím pochválit Myšáka, který měsíc netrénoval. Pak do toho vletěl a zabojoval a přidal pěknou branku. Dáme kontaktního góla, vypadá to nadějně a my hned inkasujeme. Hodně velké zklamání,“ uzavřel rozčarovaný trenér domácích David Holeček.

FK Dobroměřice – FK Bílina 3:7 (1:3)

Branky: 43. Čipera, 71. Maliňák z PK, 83. Myšák – 27. Schüssmann, 29. z PK, 72. a 80. z PK Smrž, 33. Ulip, 84. a 87. Kozler. Rozhodčí: Vajgl – Holly, Formánek, ŽK 2:4, ČK 75. Němec (Dobroměřice), 100 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Vild (46. Krupka), Reh, Kamír - S. Čimpera (46. Myšák), Maliňák, Lazarik, Hanzlíček, Pergl – Matyáš (79. Grund).

FK Bílina: Vondráček – Beran (84. Demeter), Šebor, Ulip, Trb – Iljazi (84, Blažek), Smrž, Tóth (73. Kozler), Schüssmann, Skuthan (84. Kirvej) – Katrenič (60. Mirga).

Jaroslav Tošner