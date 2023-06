Téměř celý první poločas se hrál za deště a tak mnoho fotbalové krásy k vidění nebylo. První šanci měl Proboštov po čtvrthodině hry. Po rohovém kopu se ze závaru hosté snažili zakončit, ale Boučka na brankové čáře zastoupil Grund a míč směřující do sítě vykopl. Za pár minut po trestném kopu Brodského už hosté míč do branky dopravili, ale předtím byl odpískán faul ve skrumáži před brankou a tak gól nemohl být uznán.

Pak poprvé zahrozili hosté. Pálil Grund a gólman Kořínek jeho střelu stačil vykopnout na roh. Dvě minuty před přestávkou zahrával Maliňák trestný kop. Poslal ho pěkně do vápna, ale tam Myšák podklouzl a míč už nezasáhl.

Druhý poločas zahájili domácí nebojácně a dostávali soupeře pod tlak. Hned v 51. minutě fauloval Šourek domácího Myšáka a inkasoval druhou žlutou kartu v zápase a tím pádem i červenou. Hned za deset minut se hosté vymanili z tlaku a Šístek parádní střelou do šibenice poslal Proboštov do vedení. Hosté se pak zatáhli a úporně hájili své hubené jednobrankové vedení. V 70. minutě vyslal z hranice velkého vápna tvrdou střelu pod břevno Maliňák. Tu však Kořínek dokázal vytěsnit nad. Další střela Maliňáka ze 25 metrů prosvištěla těsně vedle. V 86. minutě se po pravé straně rozeběhl na branku mladičký Štekl, ale velezkušený Bikár stačil jeho střelu zablokovat. Ve třetí minutě nastavení pak Čimpera o kousek nedokázal zasáhnou míč letící vápnem a usměrnit ho do brány.

Dobroměřice tak ve vyrovnaném duelu padly, ale za svůj výkon se stydět nemusely. Určitě by byla spravedlivá remíza, na které se ale stejně nehraje.

V posledním kole fotbalové A třídy je na programu okresní derby v němž Dobroměřice nastoupí na hřišti Nového Sedla.

„Jsem naštvaný. Velká škoda. Z jediného brejku v deseti dostaneme gól. Asi doplácíme na nezkušenost mladých hráčů. Nedokáží předvídat. Kluci by si určitě zasloužili remízu. Makali, bojovali. Musíme uznat, že Proboštov byl fotbalovější. My jsme ale byli dobře připravení. Říkali jsme si, že musíme pokrýt Uhlíře a taky jsme mu nic nedovolili. Proto mě to mrzí a jsem naštvanéj, hodnotil a rozčiloval se trenér domácích David Holeček.

FK Dobroměřice - Proboštov 0:1 (0:0)

Branky: 61. Šístek. Rozhodčí: Davignon - Saifert, Plzák, ŽK 3:3, ČK 51. Šourek (Proboštov), 80 diváků.

FK Dobroměřice. Bouček - Čimpera, Vild, Reh, Pergl (Štekl) - Myšák, Kamír (Plachý), Maliňák, Lazarik - Grund (Kočka), Matyáš.

Proboštov: Kořínek - Tesař, Obrtlík, Bikár, Hloch - Brodský, Šístek, Luger, Beran, Šourek - Uhlíř.