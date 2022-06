Pokratice a Nové Sedlo se už vezou na vlně postupové euforie. V krajské I. B třídě se ale stále dramaticky bojuje i o další příčky umístění „na bedně“. Co přinesl uplynulý víkend?

SKUPINA A

Velmi blízko druhému místu, které by mělo být postupové, je Junior Děčín. Ten vyhrál na půdě Hostovic 4:2 a připsal si osmé vítězství v řadě.

„Nepříjemný soupeř a pro nás neoblíbené hřiště. Po změně stran jsme hráli z kopce, využili svou převahu a nakonec vyhráli. Stále tak jdeme za svým cílem,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

Třetí jsou Dobkovice, které doma díky dobré první půli porazily Roudnici B 4:1. Skóre otevřel ve 21. minutě Vondráček, domácí pak během sedmi minut přidali další dva přesné zásahy. „Už jsme měli zpátky dva hráče, sestava tak byla přeci jen lepší. Rozhodl první poločas, kdy jsme byli efektivnější, lepší a gólovější. Po změně stran nám uškodila čtvrtá branka. Potom jsme přestali hrát a utkání už tak nějak doklepali. Rádi bychom to třetí místo udrželi,“ zdůraznil Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

„Věděli jsme, že Dobkovice hrají rychlý fotbal, což nám moc nesedí, ale v úvodních dvaceti minutách to bylo hodně vyrovnané. Vytvořili jsme si dvě velké šance, které jsme však neproměnili. Potom ale přišlo našich 10 minut hrůzy, kdy jsme dostali tři góly po rychlých kombinacích domácího celku. Těsně před poločasem se navíc nechal zbytečně vyloučit Aubrecht a bylo po zápase,“ litoval trenér roudnické rezervy Bedřich Matoušek. „Ve druhé půli jsme se stáhli a domácí s vědomím vysokého náskoku polevili. Paradoxně jsme mohli dát minimálně dva góly po standardních situacích, ale byli jsme málo hladoví. Ke konci jsme alespoň zkorigovali z penalty,“ dodal.

Při porážce Heřmanova od Křešic se na šesté místo vyhoupla Česká Kamenice, které doma v pohodovém utkání přestřílela Chlumec 6:3. „Bylo to bezstarostné utkání. Útoky převyšovaly obrany. Mohlo to skončit třeba 9:7. Ale za tři body jsem samozřejmě rád. Rádi bychom minimálně to šesté místo udrželi,“ řekl Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

Výhru, která ještě udržela teoretickou naději na záchranu, slaví Chabařovice, které doma zdolaly České Kopisty 4:2. „Soupeř přijel nekompletní a celý zápas odehrál v deseti lidech. Nám se toho podařilo využít v prvním poločase, kdy jsme šli do vedení 3:0 a zápas jsme měli zcela pod kontrolou,“ hodnotil duel trenér Chabařovic Aleš Miltner. „Ve druhé půli jsme ale za stavu 4:0 nepochopitelně přestali hrát, a místo toho, abychom si zbytek zápasu užili, dostali jsme dva góly a duel jsme dohráli bez jakékoliv snahy,“ nelíbil sem mu výkon jeho svěřencům po změně stran. „Za tři body jsem samozřejmě rád, stále máme naději se zachránit, i když to není v našich rukách, ale budeme bojovat až do konce.“ Slovan ztrácí na záchranu dvě kola před koncem čtyři body.

SKUPINA B

Novému Sedlu už nikdo postup a vítězství ve skupině B nevezme. A nic na tom nezměnila ani nečekaná porážka na hřišti Baník Osek. Lídr neudržel poločasové vedení 2:1, domácí čtyřmi góly otočili. „Byl to pěkný zápas. Oběma týmům chyběli nějací hráči, ke konci sezony se už hráči vidí na dovolených a těžko se to dává dohromady. Na Sedle bylo vidět, že postupuje zaslouženě,“ řekl předseda a kapitán vítězného celku Patrik Váňa.

Podle jeho slov Baníku hodně pomohl Jaroslav Procházka, autor hattricku, který kvůli pracovnímu vytížení příliš na jaře nehrál. „Dal hezké góly. Možná bylo vidět, že už ani jednomu celku o moc nejde, ale my jsme motivaci měli,“ dodal Váňa.

Druhé místo si pojistil jubilejní dvacátou výhrou v sezoně Tatran Podbořany, když porazil Vroutek hladce 5:0. Pomohly mu tři rychlé branky v úvodních 23 minutách. „Už dříve bylo jasné, že si Nové Sedlo první příčku ujít nenechá. Jsem rád, že jsme my potvrdili postavení hned za ním,“ řekl předseda podbořanského klubu Milan Kareš.

Potvrdil, že vzpruhou byly rychlé góly. „Z prvních třech útoků jsme dali tři góly, hosté hráli dobře, ale za stavu 2:0 pro nás trefili z velké šance jen břevno a my záhy dali penaltu a uklidnili se. Hned po přestávce jsme měli velkou šanci, ale nedali. Rozhodly tedy až další branky v posledních deseti minutách,“ uvedl k duelu Kareš.

Za vedoucím tandeme stále hoří boj o další fleky. O třetí místo se přetahují Strupčice a Meziboří, které dělí jen skóre.

Krásný Dvůr, který se už smířil se svým sestupovým osudem, doma hostil předposlední Kopisty a podlehl jim bez nároku 0:5. „Na soupeři už byla vidět sestupová deka, v podstatě nekladl velký odpor a bylo to jedno z těch snazších vítězství. Ale ani naše situace není vůbec komfortní. Ve hře je ještě šest bodů a my se budeme je snažit sebrat,“ řekl kopistický trenér Miroslav Suttner.

Meziboří chce zabojovat o třetí místo, kde jsou nyní jen o skóre Strupčice. Parta kolem kanonýra Vojtěcha Nespera naposledy doma smazala v regionálním derby mužstvo Obrnic 4:2.

„Bylo to pro nás důležité vítězství, protože do konce soutěže zbývají dvě kola a my bychom se rádi dostali, jak se říká, na bednu. Zatím jsme čtvrtí, ale rozhodně chceme zabojovat o třetí místo. Škodě některých bodů, které jsme v předchozích zápasech poztráceli,“ mrzelo mezibořského kouče Petra Spilku.