Tatranu stačilo k vyrovnání pouhých pět minut. Domácí obrana úplně propadla, když Valenta dostal přihrávku před branku a také spoustu času i prostoru k zakončení. To bylo z prvního poločasu vše. Další boje se odehrávaly většinou ve středu hřiště a hra byla na obou stranách plné nepřesností.

Po změně stran se Tatran usadil na polovině Slavoje. Lépe kombinoval a dostával se i do šancí. S jejich využitím to však bylo horší. Tutovku měl v 58. minutě Martin Junek, jehož střelecký pokus dokázal Richter reflexivně vykopnout na roh. Domácí se několikrát pokusili zaútočit, ale jejich počínání bylo zbrklé a nepřipravené akce končily krátce po jejich založení. Do největší šance se dostali v 77. minutě. Hanus špatně rozehrál, míč se dostal k Hassmanovi, ten ho posunul k Hofericovi, ale jeho pohotová střela letěla vysoko nad. Střelci Kadaně buď nemířili přesně, nebo jejich pokusy zlikvidoval Richter. Utkání tak dospělo do penalt.

Pro Žatec to byl druhý rozstřel ve třetím jarním utkání. Kopat začali domácí. Exekutoři obou celků byli až do páté série úspěšní. V té páté však nejdříve Pavel Klíč přestřelil a stejně se svým pokusem naložil i kadaňský Jarošík. V další sérii opět střelci mířili přesně. V té sedmé však Smékal mířil vedle a následně Martin Junek uspěl. Dva body tak po zásluze putovaly do Kadaně.

V dalším kolem nastoupí Slavoj na hřišti Černovic.

„Zasloužený druhý bod Kadaně. Byli lepší, fotbalovější, klidnější na míči, měli odražené míče. Pro nás je dobré, že jsme neprohráli v základní hrací době. Opět ale individuální chyba našeho stopera, kdy propadneme a necháme soupeřova hráče zakončit,“zhodnotil stručně trenér Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec - FK Tatran Kadaň 1:2np (1:1)

Branky: 12. Čonka - 17. Valenta. Rozhodčí: Sabo – Hrneček, Vlk, ŽK 2:1, 100 diváků.

Slavoj Žatec: Richter –-F. Klinec (61. Horák), Pinkr, Zmrhal, Minařík - Hassman, Hoferica (84. Votava), Smékal, Čonka . P. Klinec, Klíč.

Tatran Kadaň: Hanus - Jarošík, Tancoš, Junek, Hlavatý (72. Hyský) - Kukačka (81. Salač), Zralík, Kotlan, Soukup, Valenta (72. Zápotocký) - Karban.

Jaroslav Tošner