Ani jeden tým z Lounska, hrající krajský přebor, se o víkendu nepředstaví doma. Fanoušci se tak můžou těšit především na Dobroměřice, které v předchozím kole nasázely osm branek Proboštovu. V sobotu odpoledne hostí Klášterec. Čeká se, jestli Lazárik &spol. budou opět při chuti. Derby bude k vidění v B třídě, Podbořany hostí Krásný Dvůr.

Proboštov (ve žlutém) - Dobroměřice 1:8 | Foto: Deník/František Bílek

HRAJE SE NA OKRESE

I. A třída: Dobroměřice – Klášterec (so 15).

I. B třída, skupina B: Lenešice – Vejprty (so 10.15), Vroutek – Osek (so 10.30), Blažim – Kopisty (so 13.30), Chlumčany – Obrnice (so 13.30), Podbořany – Krásný Dvůr (so 13.30).

Okresní přebor: Postoloprty – Staňkovice (so 17), Buškovice – Kryry (so 17), Vrbno – Tuchořice (so 17), Kozly – Peruc (so 17), Cítoliby – Libčeves (ne 15), Výškov – Žíželice (ne 17), Černčice – Dobroměřice B (ne 17).

III. okresní třída: Lenešice B – Hlubany (so 13.30), Lubenec – Cítoliby B (so 13.30), Černčice – Slavětín (so 13.30), Holedeč – Chlumčany B (ne 17), Vroutek B – Ročov (ne 17), Panenský Týnec – Pátek (ne 17).

IV. okresní třída: Měcholupy – Chožov (so 17), Hříškov – Lipenec (so 17), Koštice – Nepomyšl (so 17), Bezděkov – Zeměchy (so 17), Lišany – Líšťany (ne 13.30).