HRAJÍ DOMA:

Krajský přebor: Dobroměřice – Vilémov (so 17), Louny – Litoměřicko B (ne 17).

I. A třída, skupina A: Postoloprty – Ledvice (so 10.30), Kryry – Kopisty (so 17), Domoušice – Ervěnice-Jirkov (ne 17).

I. B třída, skupina B: Černčice – Bezděkov (ne 17). I. B třída, skupina C: Lenešice – Vilémov (so 10.15), Tuchořice – Černovice (so 13.30), Krásný Dvůr – Braňany (ne 17), Chlumčany – Baník Březenecká Chomutov (ne 17).

Okresní přebor: Žíželice – Libčeves (so 10), Výškov – Peruc (so 15), Cítoliby – Dobroměřice B (so 17), Staňkovice – Vrbno (so 17), Slavětín – Kozly (so 17), Panenský Týnec – Černčice B (so 17).

III. okresní třída: Holedeč – Vroutek B (so 17), Koštice – Cítoliby B (so 17), Líšťany – Chožov (so 17), Ročov – Hlubany (so 17), Lubenec – Buškovice (so 17), Pátek – Chlumčany B (so 17).

IV. okresní třída: Nepomyšl – Hříškov (so 13).

HRAJÍ VENKU:

Krajský přebor: Srbice – Žatec (so 17).

I. A třída, skupina B: Obrnice – Podbořany (so 10.30), Spořice – Vroutek (so 17).

I. B třída, skupina B: Ervěnice-Jirkov B – Nové Sedlo (ne 17), Jirkov – Blažim (ne 17). (oh)