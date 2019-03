HRAJÍ DOMA:

Krajský přebor: Dobroměřice – Žatec (so 15), Louny – Perštejn (ne 15).

I. A třída, skupina B: Domoušice – Podbořany (so 15), Kryry – Ledvice (so 15, UMT), Postoloprty – Ervěnice/Jirkov (so 15).

I. B třída, skupina B: Černčice – Duchcov (ne 15).

I. B třída, skupina C: Tuchořice – Braňany (so 11.30), Blažim – Březenecká Chomutov (so 11.30), Krásný Dvůr – Lenešice (ne 15), Chlumčany – Černovice (ne 15, UMT Postoloprty).

IV. okresní třída: Lenešice B – Nepomyšl (so 11.30), Měcholupy – Lišany (so 11.30), Hříškov – Lipenec (ne 15), Bezděkov – Zeměchy (ne 15).

Divize žen: Postoloprty – Prague Raptors (so 10).

HRAJÍ VENKU:

I. A třída, skupina B: Březno – Vroutek (so 15),

I. B třída, skupina C: 1. SK Jirkov – Nové Sedlo (so 15).

